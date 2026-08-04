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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 august

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Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 august
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1919 - ROMÂNIA INTRĂ ÎN BUDAPESTA

Soldații români intră victorioși în Budapesta, după ce armatele comuniste ale lui Bela Kun, aliat al lui Lenin, au fost înfrânte. Generalul Mărdărescu a condus trupele.

Cu acest prilej, un soldat român a pus o opincă deasupra drapelului ungar care flutura pe clădirea Parlamentului. Armatele române au stat câteva luni în Budapesta.

Campania din Ungaria a fost decisivă ca Marea Unire din 1918 să fie validată de marile puteri. Budapesta este cel din urmă oraș trecut pe Arcul de Triumf din București.

1944 - ANNE FRANK E DESCOPERITĂ

Anne Frank și familia ei sunt descoperiți de Gestapo. Cineva care știa de ascunzătoare a dat informația poliției secrete naziste. Nu se știe clar cine a fost trădătorul.

Toate cele opt persoane aflate în „anexa secretă” au fost arestate și trimise într-un lagăr din Olanda. Jurnalul lui Anne Frank a rămas în urmă și a fost salvat ulterior.

La o lună după arestare, familia Frank este trimisă la Auschwitz. Doar Otto Frank, tatăl Annei, a supraviețuit. Când s-a întors la Amsterdam, a primit jurnalul fiicei sale.

1704 - LA PORȚILE MEDITERANEI

O flotă anglo-olandeză capturează Gibraltar, un punct strategic între Mediterana și Atlantic. Cucerirea a fost în numele împăratului austriac care viza tronul Spaniei.

Când războiul pentru coroana spaniolă s-a încheiat, în 1713, Gibraltar a rămas la britanici. Spaniolii au încercat de multe ori să ocupe regiunea, dar fără succes.

Locuitorii din Gibraltar au votat, în repetate rânduri, să rămână cu coroana britanică. Dar Spania încă revendică teritoriul. Gibraltar a ieșit din UE o dată cu restul UK.

Editor : C.L.B.

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