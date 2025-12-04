Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 decembrie Data publicării: 04.12.2025 08:58 Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe Oglinzi de un milion de euro bucata, fabricate în România cu tehnologie japoneză de ultimă generație Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române” Nicușor Dan, despre demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării: „Am vorbit și i-am spus că decizia e la el” Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe Spitale din București, gata să preia pacienți din Prahova. Rogobete: „Situația este sub o formă de alertă de sănătate publică” Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui „90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii Lecții de matematică cu milioane de vizualizări pe internet. Cum reușesc două profesoare tinere din Iași să îi atragă pe elevi 1872 - MISTER PE MARE Vasul Mary Celeste este descoperit plutind pe mare, fără echipaj la bord, dar și fără semne de luptă. La bord proviziile erau suficiente, iar încărcătura neatinsă.Inclusiv bunurile personale ale căpitanului și echipajului au fost descoperite, fără nimic lipsă. Ultima notă în jurnalul de bord este făcută cu 10 zile înainte.Doar barca de salvare lipsește. Unele teorii vorbesc despre o revoltă sau o furtună misterioasă. Cazul rămâne nerezolvat, iar soarta oamenilor e necunoscută. 1971 - „SMOKE ON THE WATER”Trupa Deep Purple ajunge în orașul elvețian Montreux pentru a înregistra un nou album. De la geamurile de hotelul rockerii observă un incendiu uriaș la un cazinou.Este același cazinou unde trebuiau să cânte. În seara respectivă, un fan a dat foc tavanului cu un pistol de semnalizare în timpul unui concert al lui Frank Zappa.Dezastrul îl inspiră pe Ian Gillan să scrie versurile melodiei „Smoke on the Water”, care descrie incidentul. Ea ajunge un hit uriaș și rămâne un clasic al rock-ului.1977 - ÎMPĂRAT AFRICANJean-Bedel Bokassa se încoronează ca Împărat la un an după ce-și proclamă țara Imperiul Centrafrican. Ceremonia este o copie a încoronării lui Napoleon.Festivitățile costă aproape cât întregul buget al țării pe un an. Împăratul a avut tron din aur, o coroană masivă din Franța și a purtat o mantie tot din aur.Grandoarea ceremoniei este criticată pentru contrastul cu sărăcia din țară. La nici doi ani, regimul se prăbușește iar Bokassa este înlăturat. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan 2 Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja... 3 Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor... 4 Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din... 5 În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...