Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 decembrie

Data publicării:
1872 - MISTER PE MARE

Vasul Mary Celeste este descoperit plutind pe mare, fără echipaj la bord, dar și fără semne de luptă. La bord proviziile erau suficiente, iar încărcătura neatinsă.

Inclusiv bunurile personale ale căpitanului și echipajului au fost descoperite, fără nimic lipsă. Ultima notă în jurnalul de bord este făcută cu 10 zile înainte.

Doar barca de salvare lipsește. Unele teorii vorbesc despre o revoltă sau o furtună misterioasă. Cazul rămâne nerezolvat, iar soarta oamenilor e necunoscută.

1971 - „SMOKE ON THE WATER”

Trupa Deep Purple ajunge în orașul elvețian Montreux pentru a înregistra un nou album. De la geamurile de hotelul rockerii observă un incendiu uriaș la un cazinou.

Este același cazinou unde trebuiau să cânte. În seara respectivă, un fan a dat foc tavanului cu un pistol de semnalizare în timpul unui concert al lui Frank Zappa.

Dezastrul îl inspiră pe Ian Gillan să scrie versurile melodiei „Smoke on the Water”, care descrie incidentul. Ea ajunge un hit uriaș și rămâne un clasic al rock-ului.

1977 - ÎMPĂRAT AFRICAN

Jean-Bedel Bokassa se încoronează ca Împărat la un an după ce-și proclamă țara Imperiul Centrafrican. Ceremonia este o copie a încoronării lui Napoleon.

Festivitățile costă aproape cât întregul buget al țării pe un an. Împăratul a avut tron din aur, o coroană masivă din Franța și a purtat o mantie tot din aur.

Grandoarea ceremoniei este criticată pentru contrastul cu sărăcia din țară. La nici doi ani, regimul se prăbușește iar Bokassa este înlăturat.

