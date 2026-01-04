Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 ianuarie

1926 - MOȘTENITOR LA TRON

Parlamentul României recunoaște oficial că există un nou moștenitor al Tronului. Legislativul aprobă decizia principelui Carol de a renunța la tron în favoarea fiului.

În vârstă de numai 4 ani, principele Mihai devine primul în linia de succesiune. Parlamentul decide să fie creată o Regență, dacă principele Mihai ajunge pe tron ca minor.

Asta s-a întâmplat anul următor, când Regele Ferdinand a murit, iar Mihai a devenit Rege la nici șase ani. A domnit sub Regență trei ani, până când a revenit tatăl lui în țară.

1999 - A CINCEA MINERIADĂ

Aproape 15.000 de mineri din Valea Jiului încep să protesteze pentru salarii mai mari și să oprească planul guvernului de a închide minele nerentabile.

Minerii au amenințat că vin la București, dar guvernul nu a cedat în fața greviștilor. Era a cincea mineriadă. Miron Cozma ordonă plecarea spre București pe 18 ianuarie.

Pe 21 ianuarie, minerii și forțele de ordine se bat lângă Costești, Vâlcea. Minerii câștigă. A doua zi, premierul Radu Vasile face „pacea de Cozia” cu minerii lui Cozma.

2010 - CEA MAI ÎNALTĂ CLĂDIRE DIN LUME

În inima Dubaiului, în Emiratele Arabe Unite, a fost inaugurat turnul „Burj Khalifa”, cea mai înaltă clădire din lume. Un foc de artificii a marcat momentul istoric.

„Burj Khalifa” are 828 m înălțime și 163 de etaje. Construcția a durat șase ani și a costat 1,5 miliarde $. Turnul deține mai multe recorduri mondiale.

Clădirea face parte din planul Dubai de a diversifica economia bazată pe petrol. În jurul turnului sunt zone rezidențiale și comerciale care au adus mari profituri.

