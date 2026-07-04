digistoria

1776 - Ziua Statelor Unite

Delegați ai celor 13 colonii americane, reuniți în cel de-al doilea Congres Continental, la Philadelphia, au aprobat Declarația de Independență față de Marea Britanie.

Thomas Jefferson a scris textul care a devenit una dintre cele mai importante declarații politice din istorie. În acest document scrie că „toți oamenii sunt creați egali”. De asemenea, fiecare om are dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. 4 iulie, Ziua Independenței, este cea mai importantă sărbătoare laică a Statelor Unite.

2004 - Miracolul grec

Grecia a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. A câștigat campionatul european din 2004, după ce a bătut în finală țara-gazdă, Portugalia.

Singurul gol al finalei a fost marcat de Charisteas în minutul 57. Portughezii au ratat ocazia unică de a câștiga, chiar pe teren propriu, primul trofeu fotbalistic important.

Jucătorii greci, în frunte cu antrenorul Otto Rehhagel, au fost primiți la Atena ca niște eroi. 100.000 de oameni au ieșit pe străzi să-i întâmpine pe campionii Europei.

2008 - Zboruri între China și China

La 59 de ani de la finalul războiului civil chinez, au început primele zboruri directe între China continentală și insula Taiwan. Asemenea curse erau oprite din 1949.

Inițial, au fost 36 de zboruri, de vineri până luni, operate de companii chineze și taiwaneze. Anterior, cursele între continent și insulă aveau escală în Hong Kong sau Macao.

Aceste curse au fost gândite, mai ales, pentru turism. Zborurile au fost oprite în perioada pandemiei. Au fost reluate, dar nu la nivelul anterior, din cauza tensiunilor.

Editor : A.M.G.