digistoria

1920 - Tratatul de la Trianon

Ungaria semna Tratatul de la Trianon, unul dintre documentele care au redesenat harta Europei după Primul Război Mondial. Ceremonia a avut loc la Paris.

Prin tratat, Ungaria pierdea aproximativ două treimi din teritoriul pe care îl avea înainte de război. România primea recunoașterea internațională a unirii cu Transilvania.

Trianonul rămâne și astăzi un subiect sensibil în Ungaria Pentru români, tratatul este documentul care a confirmat pe plan internațional Marea Unire de la 1918.

1989 - Masacrul din Piața Tiananmen

Armata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili.

Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau. Alții au fost zdrobiți de blindatele armatei.

Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă.

1913 - Sacrificiu pentru drept la vot

Emily Davison, membru fruntaș al mișcării sufragetelor, care cereau drept de vot pentru femeile din Marea Britanie, se aruncă în fața calului regelui, în timpul cursei de la Epsom.

Ea a încercat să preia frâiele, dar calul o lovește cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de trei camere diferite.

Emily Davison a murit patru zile mai târziu, din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în Regatul Unit în 1928.

Editor : B.E.