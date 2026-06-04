Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 iunie Data publicării: 04.06.2026 08:22 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1920 - Tratatul de la Trianon 1989 - Masacrul din Piața Tiananmen 1913 - Sacrificiu pentru drept la vot Noi consultări la Ministerul Muncii pe legea salarizării Mașinile electrice sfidează prăbușirea pieței auto. Vânzările au crescut cu 88% față de luna mai a anului trecut. Ce spun proprietarii „Salvăm apă, salvăm PET-uri”. Încă un aeroport important din țară intră pe lista celor care oferă pasagerilor apă potabilă gratuită „Nu se poate așa ceva!”. Oraș sub teroarea urșilor, zi și noapte. Peste 120 de apeluri la 112 în numai o lună Digi România va dezvolta prin programul SAFE o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială Ce spune Lia Olguța Vasilescu despre varianta unui guvern condus de Eugen Tomac Cât mai poate guvernul Bolojan să rămână în funcție: „Au mai fost lucruri comice în istoria recentă”, spune Augustin Zegrean Donald Trump, despre discuția aprinsă cu Benjamin Netanyahu: „Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul” Grindeanu cere ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la șefia Statului Major al Apărării 1920 - Tratatul de la TrianonUngaria semna Tratatul de la Trianon, unul dintre documentele care au redesenat harta Europei după Primul Război Mondial. Ceremonia a avut loc la Paris. Prin tratat, Ungaria pierdea aproximativ două treimi din teritoriul pe care îl avea înainte de război. România primea recunoașterea internațională a unirii cu Transilvania.Trianonul rămâne și astăzi un subiect sensibil în Ungaria Pentru români, tratatul este documentul care a confirmat pe plan internațional Marea Unire de la 1918.1989 - Masacrul din Piața TiananmenArmata chineză intră cu tancurile și blindatele peste protestatarii din piața Tiananmen din Beijing care cereau democrație. Soldații trag cu muniție de război în civili. Militarii au început să tragă pe timpul nopții, fără niciun fel de avertisment. Unii demonstranți au fost împușcați când fugeau. Alții au fost zdrobiți de blindatele armatei.Bilanțul total nu este cunoscut, dar se crede că mii de oameni au fost uciși. Masacrul din piața Tiananmen este subiect interzis și strict cenzurat în China comunistă.1913 - Sacrificiu pentru drept la votEmily Davison, membru fruntaș al mișcării sufragetelor, care cereau drept de vot pentru femeile din Marea Britanie, se aruncă în fața calului regelui, în timpul cursei de la Epsom.Ea a încercat să preia frâiele, dar calul o lovește cu forță. Regele George al V-lea, proprietarul calului, era în tribune. Momentul a fost filmat de trei camere diferite.Emily Davison a murit patru zile mai târziu, din cauza rănilor suferite. Unele ziare au numit-o martir. Toate femeile au primit drept de vot în Regatul Unit în 1928. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai... 2 Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul... 3 Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două... 4 Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD... 5 „Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin