1977 - MARELE CUTREMUR

La ora 21:22, un cutremur de magnitudine de 7,2 zguduie Vrancea și se simte până la București. Pământul s-a mișcat timp de 56 de secunde fără oprire.

Peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața în cel mai grav cutremur care a lovit România. 35.000 de locuințe au fost rase de pe suprafața țării, cele mai multe în București.

Și-au pierdut viaţa atunci și multe personalităţi ale vremii: marele actor Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneţ și cântăreaţa de muzică uşoară Doina Badea.

1988 - PIRAMIDA DE LA LUVRU

Președintele Francois Mitterand al Franței inaugura piramida construită în curtea Muzeului Luvru din Paris. Monumentul de sticlă este un simbol al Parisul, dar unul controversat.

Piramida mare din sticlă este înconjurată de alte trei piramide mai mici și servește drept intrare principală în Muzeul Luvru. Arhitect a fost un american născut în China.

Structura este construită din stâlpi metalici și plăci de sticlă. Stilul modernist al piramidei este în contrast cu arhitectura renascentistă a vechiului palat regal Luvru.

1152 - ÎMPĂRATUL CU BARBĂ ROȘIE

Prinții germani îl aleg ca nou Rege al Germaniei pe Frederick Barbarossa, numit așa după barba sa roșie. Este unul dintre cei mai influenți oameni din Evul Mediu.

După trei ani, este încoronat Împărat de către Papă, la Roma. Va avea acest titlul 35 de ani, până la moarte. Era apreciat ca strateg, politician și organizator.

Moare în Turcia, în timpul Cruciadei a Treia. Dar o legendă spune că, de fapt, doarme sub un munte din Germania și că se va trezi într-un moment de cotitură pentru țară.

