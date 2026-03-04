Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 martie

Data publicării:

1977 - MARELE CUTREMUR

La ora 21:22, un cutremur de magnitudine de 7,2 zguduie Vrancea și se simte până la București. Pământul s-a mișcat timp de 56 de secunde fără oprire.

Peste 1.500 de oameni și-au pierdut viața în cel mai grav cutremur care a lovit România. 35.000 de locuințe au fost rase de pe suprafața țării, cele mai multe în București.

Și-au pierdut viaţa atunci și multe personalităţi ale vremii: marele actor Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneţ și cântăreaţa de muzică uşoară Doina Badea.

1988 - PIRAMIDA DE LA LUVRU

Președintele Francois Mitterand al Franței inaugura piramida construită în curtea Muzeului Luvru din Paris. Monumentul de sticlă este un simbol al Parisul, dar unul controversat.

Piramida mare din sticlă este înconjurată de alte trei piramide mai mici și servește drept intrare principală în Muzeul Luvru. Arhitect a fost un american născut în China.

Structura este construită din stâlpi metalici și plăci de sticlă. Stilul modernist al piramidei este în contrast cu arhitectura renascentistă a vechiului palat regal Luvru.

1152 - ÎMPĂRATUL CU BARBĂ ROȘIE

Prinții germani îl aleg ca nou Rege al Germaniei pe Frederick Barbarossa, numit așa după barba sa roșie. Este unul dintre cei mai influenți oameni din Evul Mediu.

După trei ani, este încoronat Împărat de către Papă, la Roma. Va avea acest titlul 35 de ani, până la moarte. Era apreciat ca strateg, politician și organizator.

Moare în Turcia, în timpul Cruciadei a Treia. Dar o legendă spune că, de fapt, doarme sub un munte din Germania și că se va trezi într-un moment de cotitură pentru țară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 martie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 2 martie
gvbdbh D
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 martie
Digi 24_2026_02_28_07_29_37
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 februarie
Digi 24_2026_02_27_07_27_34
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 februarie
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA au lovit peste 2.000 de...
Quds Day protests in Tehran
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături...
Strait of Hormuz, a strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, seen from space - Elements of this image furnished by NASA
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra...
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
Ultimele știri
Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului
Cutremur în România, miercuri dimineaţa
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Simona Halep, declarație neașteptată după ce a renunțat la tenis. Ce se întâmplă în viața fostei tenismene
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...