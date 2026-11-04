Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

2008 - PRIMUL PREȘEDINTE AFRO-AMERICAN

Barack Obama, fiul unui bărbat din Kenya și al unei femei din SUA, crescut în mare parte de bunici, în Hawaii, este ales al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Barack Hussein Obama II, pe numele său complet, a fost primul afro-american în una din cele mai importante funcții din lume. Obama a fost senator înainte să fie președinte.

În campania electorală, sloganul care a atras cel mai mult a avut un singur cuvânt: „Change”, adică „Schimbare”. În 2009, Barack Obama a luat Premiul Nobel pentru Pace.

1922 - MORMÂNTUL ȘI BLESTEMUL FARAONULUI

Exploratorul britanic Howard Carter pornește excavarea mormântului faraonului egiptean Tutankhamon. Nici nu visau peste ce aveau să dea.

Cripta era intactă, după mai bine de 3.000 de ani. Camera principală încă era sigilată. Au fost găsite sarcofagul și mumia faraonului, cu tot cu masca funerară de aur.

Mulți dintre cei care au participat la excavarea criptei au murit în condiții misterioase. Așa a apărut legenda că mormântul și obiectele din el aveau un blestem antic.

1995 - ASASINAT POLITIC

Ițhac Rabin, premierul Israelului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost asasinat de un extremist evreu care dorea să oprească procesul de pace cu palestinienii.

Crima a avut loc în Tel Aviv, în timpul unui miting în favoarea acordurilor semnate de Ițhac Rabin cu Yasser Arafat, liderul palestinienilor, cu doi ani înainte.

Asasinul, un ultranaționalist care avea 25 de ani, a zis că îl considera pe Ițhac Rabin un pericol pentru evrei. Ucigașul a fost condamnat la închisoare pe viață.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
los angeles
2
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
3
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
5
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Digi Sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 noiembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 noiembrie
xxx
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie
Digi 24_2026_10_31_07_16_56
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 octombrie
Vladimir Putin
Cum folosește Putin istoria medievală pentru a-și justifica deciziile: între obsesie și strategie de stat
Recomandările redacţiei
elbridge colby
Vizita arhitectului NATO 3.0 la București și miza pentru România...
US political choice Democrat and Republican signposts. Wooden sign with Democrat and Republican arrows pointing in opposite directions on US flag back
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba...
Abdul El-Sayed
Cine este Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA: „Am...
alexandru nazare
„Bugetul statului la ora adevărului”. AUR a depus o moțiune simplă...
Ultimele știri
Victoria democraților și blocajul republicanilor nu sunt o veste simplă pentru Europa. Cristian Diaconescu explică potențialele riscuri
Patronatele din HoReCa nu susțin majorarea salariului minim fără reducerea taxelor pe muncă: „Banii trebuie să ajungă la angajați”
Alin Tișe și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL, la următorul congres. „Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat de pe TikTok că soțul o înșală, după 22 de ani de mariaj. Cum a descoperit că avea o altă familie și...
Cancan
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu...
Fanatik.ro
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după plecarea de la club: „Asta am simțit”. Update...
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O nouă jucătoare de top a României își ia ADIO de la tenis. Vrea să devină mamă
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
A furat un ceas de un sfert de milion de euro. Ce a urmat i-a surprins pe proprietarii magazinului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...