4 octombrie 1957 - Primul satelit pe orbită

URSS a pus pe orbită primul satelit al planetei - Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg. Două transmițătoare din interior dădeau către Pământ 3 bipuri pe secundă.

Lansarea Sputnik și bipurile sale, care se auzeau în toată lumea, au impresionat și au șocat în egală măsură. Așa a început cursa spațială între SUA și Uniunea Sovietică.

O lună mai târziu, URSS a trimis în spațiu, cu Sputnik 2, pe Laika, prima ființă pe orbita terestră. Dar SUA au câștigat cursa spațială când au pus un om pe Lună.

4 octombrie 1958 - Zbor peste Atlantic

Încep să decoleze primele zboruri comerciale peste Atlantic cu avioane cu reacție. O aeronavă Comet 4 a unei companii britanice a decolat de la Londra la 9:55.

Zborul până la New York a durat 10 ore și 20 de minute. În aceeași zi, tot un avion Comet 4 al aceleiași companii, a zburat de la New York la Londra în 6 ore și 12 minute.

A fost începutul unei noi epoci pentru zborurile de pasageri. Trecerea Atlanticului a devenit rutină. Ruta New York - Londra e una dintre cele mai importante din lume.

4 octombrie 2006 - Dezvăluirile Wikileaks

Julian Assange și câțiva colaboratori au înregistrat pagina „Wikileaks.org”. Era o cale prin care documentele secrete obținute de ei să ajungă mai repede în presă.

În 2010, Wikileaks a dat lovitura. A publicat documente legate de războaiele din Irak și Afganistan, dar și scrisori diplomatice. A izbucnit un scandal global uriaș.

Sursa documentelor a fost Chelsea Manning, analist în cadrul Armatei SUA. Manning a fost condamnată. Assange a fost eliberat după un acord cu SUA.

