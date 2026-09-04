digistoria

476 - APUSUL CIVILIZAȚIEI

Ultimul împărat al Imperiului Roman de Vest a fost forțat să abdice de către barbari. Romulus Augustulus a fost detronat de generalul Odoacru, care ocupase Roma.

A fost finalul Romei antice și a 1.229 de ani de latinitate. Europa vestică a intrat în așa-numită epocă întunecată. Totodată, detronarea a fost și sfârșitul Antichității.

Imperiul Roman a continuat în est prin Imperiul Bizantin, dar aici au predominat cultura și limba greacă. Bizantinii, urmași ai Romei antice, au rezistat până în anul 1453.

1886 - SFÂRȘITUL REZISTENȚEI

Geronimo, lider al apașilor, s-a predat armatei americane după ce a luptat 30 de ani contra Statelor Unite ca să apere pământurile ancestrale ale tribului său, din Arizona.

Geronimo a fost ultimul lider amerindian care s-a predat formal trupelor americane. A fost finalul războaielor dintre SUA și indieni. Geronimo avea 57 de ani când s-a predat.

Lupta sa de decenii l-a făcut pe Geronimo o legendă a Vestului Sălbatic american. Povestea lui a inspirat multe filme, cărți, dar și tradiții ale trupelor speciale americane.

2006 - VÂNĂTORUL DE CROCODIL

Steve Irwin, „Vânătorul de Crocodili”, moare în timpul unei filmări. O pisică de mare îl înțeapă cu coada în piept. Este singurul atac fatal de pisică de mare filmat vreodată.

Moartea lui Steve Irwin a șocat o lume întreagă. Fani, jurnaliști, ONG-uri și guverne au transmis condoleanțe. Un asteroid și o specie nouă de melc au primit numele lui.

Steve Irwin a fost îngropat la Australia Zoo, grădina zoologică deschisă de părinții lui și unde a lucrat și el. Soția și copiii îi continuă misiunea de protejare a naturii.

Editor : C.S.