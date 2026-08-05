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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 august

Data publicării:
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1962 - APUSUL UNEI VEDETE

O lume întreagă a aflat că Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a fost găsită fără suflare în dormitorul casei sale din Los Angeles.

La ora 3 dimineața, menajera s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit, a spart ușa la dormitor și a constatat decesul.

Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și că a fost vorba de suicid. Dar au apărut diverse conspirații că vedeta ar fi fost asasinată.

1926 - ILUZIE MISTICĂ

Harry Houdini a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York, înainte să evadeze. A fost cea mai mare performanță a carierei sale.

Iluzionistul de origine ungară a zis că doar și-a controlat respirația ca să reziste. Unul dintre rivalii săi a zis că a folosit puteri mistice ca să stea o oră în condiții similare.

Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor din 1927, dar Houdini a murit de peritonită de Halloween, în 1926.

1888 - PRIMUL DRUM CU MAȘINA

Bertha Benz își ia cei doi băieți, îi urcă în automobilul inventat de soțul ei, Carl, și pleacă să își viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică.

A plecat de la Mannheim la răsărit și a ajuns la Pforzheim la apus. Bertha și-a anunțat soțul printr-o telegramă. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu mașina.

Bertha Benz s-a întors după trei zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Bertha i-a spus lui Carl ce trebuie îmbunătățit.

Editor : A.D.V.

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