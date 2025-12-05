digistoria

1952 - CEAȚĂ UCIGAȘĂ

Londra este acoperită de un strat de smog, mai dens ca niciodată, cauzat de poluarea industrială și vremea rece. Aproape o săptămână, orașul este învăluit de smog.

Din cauza condițiilor meteo, tot fumul de la hornurile orașului se adună și rămâne aproape de sol, transformându-l într-o ceață ucigașă.

Între 4.000 și 12.000 de oameni au murit din cauza smogului. Unii s-au îmbolnăvit de plămâni, alții au fost călcați de vehiculele care nu i-au văzut prin ceața densă.

1717 - PIRATUL BARBĂ-NEAGRĂ

Piratul englez Edward Teach atacă un vas comercial și ia prizonieri căpitanul și echipajul. După 8 ore, aceștia sunt lăsați să se întoarcă la nava lor, nevătămați.

Când a ajuns în port, căpitanul navei atacate îl descrie pe pirat drept „un bărbat înalt cu o barbă foarte neagră”. De aici a primit Edward Teach porecla de „Barbă-Neagră”.

A fost unul dintre cei mai temuți pirați din istorie. Dar la nici un an după ce-și capătă porecla, „Barbă Neagră” este ucis în luptă. Comoara lui a rămas nedescoperită.

2014 - MISIUNE SPAȚIALĂ

NASA testează, pentru prima dată, capsula spațială Orion, care va duce oamenii înapoi pe Lună. Zborul de probă a testat toate sistemele de bază ale Orion.

NASA a promovat misiunea și cu ajutorul păpușilor Muppets, ca să facă o generație de copii interesată de spațiu. Zborul de probă, de 4 ore, a fost un succes.

Capsula Orion de la primul test este expusă la Centrul Spațial Kennedy. În 2022, Orion a participat la misiunea Artemis I, fără oameni la bord, pentru a înconjura Luna.

