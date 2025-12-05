Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 decembrie

Data publicării:

1952 - CEAȚĂ UCIGAȘĂ

Londra este acoperită de un strat de smog, mai dens ca niciodată, cauzat de poluarea industrială și vremea rece. Aproape o săptămână, orașul este învăluit de smog.

Din cauza condițiilor meteo, tot fumul de la hornurile orașului se adună și rămâne aproape de sol, transformându-l într-o ceață ucigașă.

Între 4.000 și 12.000 de oameni au murit din cauza smogului. Unii s-au îmbolnăvit de plămâni, alții au fost călcați de vehiculele care nu i-au văzut prin ceața densă.

1717 - PIRATUL BARBĂ-NEAGRĂ

Piratul englez Edward Teach atacă un vas comercial și ia prizonieri căpitanul și echipajul. După 8 ore, aceștia sunt lăsați să se întoarcă la nava lor, nevătămați.

Când a ajuns în port, căpitanul navei atacate îl descrie pe pirat drept „un bărbat înalt cu o barbă foarte neagră”. De aici a primit Edward Teach porecla de „Barbă-Neagră”.

A fost unul dintre cei mai temuți pirați din istorie. Dar la nici un an după ce-și capătă porecla, „Barbă Neagră” este ucis în luptă. Comoara lui a rămas nedescoperită.

2014 - MISIUNE SPAȚIALĂ

NASA testează, pentru prima dată, capsula spațială Orion, care va duce oamenii înapoi pe Lună. Zborul de probă a testat toate sistemele de bază ale Orion.

NASA a promovat misiunea și cu ajutorul păpușilor Muppets, ca să facă o generație de copii interesată de spațiu. Zborul de probă, de 4 ore, a fost un succes.

Capsula Orion de la primul test este expusă la Centrul Spațial Kennedy. În 2022, Orion a participat la misiunea Artemis I, fără oameni la bord, pentru a înconjura Luna.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
4
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
5
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Digi Sport
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Copy of poza (10)
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 decembrie
bun
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 decembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 decembrie
fgvbfbA
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 noiembrie
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Pică Guvernul Bolojan după alegerile din București? Se pregătește o...
posta romana
Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business...
Ultimele știri
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Locul din casa în care bradul se usucă cel mai repede. Unde să NU îl pui niciodată în perioada sărbătorilor
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Dramatism total la CM de handbal: GOL cu 5 secunde înainte de final și scandal uriaș! ”Au încălcat grav...
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Cum se alege vaccinul antigripal pentru copii. Pentru ce categorii nu este recomandat vaccinul intranazal
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă