digistoria

1818 - REGELE CARE URA REGII

Jean-Baptiste Bernadotte, mareșal al lui Napoleon, devine Rege al Suediei. Era născut în Franța, dar fusese votat ca moștenitor al tronului în 1810.

Mareșalul francez devenit rege suedez a fondat dinastia care domnește și azi în Suedia Paradoxal, el face planul care duce la înfrângerea și exilul lui Napoleon pe Elba.

Și-a început cariera miliară în Franța revoluționară și se crede că a avut un tatuaj cu mesajul „Moarte regilor”. În tinerețe, se declarase republican și inamic al monarhiei.

1958 - BOMBĂ NUCLEARĂ PIERDUTĂ

Aviația SUA pierde o bombă cu hidrogen lângă coastele statului Georgia și nu o mai găsește niciodată. Este vorba de o bombă de 4 metri lungime și 3.400 de kilograme.

Bombardierul care căra arma atomică a fost lovit în aer de un avion de vânătoare. Ambele participau la același exercițiu. Aruncarea bombei a fost o soluție de criză.

Arma a căzut undeva în apă. Nu a fost o explozie la impact. În prezent bomba, ar putea fi funcțională. Nu se știe dacă avea în interior și miezul de plutoniu.

1985 - PACE DUPA DOUĂ MII DE ANI

Primarii Romei și Cartaginei s-au întâlnit și au semnat un tratat de pace care a încheiat al treilea război punic. Astfel, conflictul antic s-a încheiat 2.131 de ani.

Ceremonia a avut loc în Tunis, având în vedere că orașul antic Cartagina este în Tunisia. Roma a fost reprezentată de Ugo Vetere, iar Cartagina, de Chedli Klibi.

Al Treilea Război Punic s-a încheiat fără tratat de pace, deoarece victoria Romei a fost categorică. Cartagina lui Hannibal a fost distrusă complet de armata romană.

