digistoria

328 - Podul împăratului

Romanii inaugurau un pod peste Dunăre, care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 kilometri.

Erau legate astfel cetatea Sucidava, de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din jud. Olt, de localitatea Oescus, de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria.

A fost cel mai lung pod construit în Antichitate, depășind podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani.

1687 - Principiile lui Newston

Cartea lui Isaac Newton, „Principiile matematice ale filosofiei naturale”, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației.

„Principia” era formată din trei volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă eră a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți.

Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul, în latină, era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729.

1946 - Îmbrăcăminte scandaloasă

La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezenta cea mai nouă creație a designerului Louis Reard - un costum de baie din două piese, numit bikini.

Modelul, Micheline Bernardini, era dansatoare exotică la Casino de Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă.

Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă. Dar, în ciuda controverselor, bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.

Editor : A.D.V.