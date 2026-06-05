Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 iunie Data publicării: 05.06.2026 07:33 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1967 - Războiul de șase zile 1973 - „Nasty” cucerește Parisul 1947 - Reconstrucția Europei Fraudă cu vacanțe fictive pentru a lua bani de la stat. Rupere de nori în județul Buzău: drumuri afectate, pod închis temporar și terenuri agricole inundate Momentul în care o chinezoaică pierde controlul volanului și face praf mai multe mașini într-o parcare de lângă București Tunel secret de 120 de metri descoperit în Italia. Cum arată ruta subterană de fugă pregătită de mafie Marco Rubio reaprinde flacăra interesului SUA pentru Groenlanda: insula aparține „deocamdată” Danemarcei Orban îl acuză pe Nicușor Dan că îl „protejează pe Grindeanu” și îl numește „cacealmist”: Tomac ar fi un „premier-marionetă al PSD” Manifestațiile din Albania împotriva complexului turistic susținut de Jared Kushner iau amploare Propunerea lui Dragoș Pîslaru privind sporul de dirigenție: „Se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă” Noi consultări la Ministerul Muncii pe legea salarizării 1967 - Războiul de șase zileDupă ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere. Aviația egipteană este distrusă la sol. Tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria, încep să atace Israelul.Dar lovitura fulgerătoare a armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1.000 de oameni. Arabii, peste 20.000.1973 - „Nasty” cucerește ParisulIlie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros și devenea primul român care se impunea la simplu masculin într-un turneu de Mare Șlem. Finala s-a jucat pe zgura pariziană. Năstase l-a învins în ultimul act pe iugoslavul Nikola Pilic. Românul era atunci unul dintre cei mai valoroși jucători de tenis din lume și un nume cunoscut în toată lumea.Succesul de la Paris a fost unul dintre marile momente ale sportului românesc. În același an, Ilie Năstase termina sezonul pe primul loc mondial în clasamentul ATP.1947 - Reconstrucția EuropeiGeorge C. Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Planul era și pentru blocul estic.Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului.URSS a forțat statele-satelit să nu accepte banii SUA, Americanii au băgat însă echivalentul de azi a aproape 200 miliarde $ în 16 țări din vestul Europei. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD... 2 Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două... 3 Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox... 4 ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei... 5 Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...