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Data publicării:
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Din articol
1967 - Războiul de șase zile 1973 - „Nasty” cucerește Parisul 1947 - Reconstrucția Europei

1967 - Războiul de șase zile

După ani de zile de tensiuni între Israel și vecinii arabi, armata israeliană lansează o serie de atacuri preventive asupra Egiptului. Țara a fost luată prin surprindere.

Aviația egipteană este distrusă la sol. Tancurile israeliene intră în fâșia Gaza și în peninsula Sinai. Aliații Egiptului, Iordania și Siria, încep să atace Israelul.

Dar lovitura fulgerătoare a armatei israeliene a fost decisivă. Victoria vine după 6 zile. Israelul pierde mai puțin de 1.000 de oameni. Arabii, peste 20.000.

1973 - „Nasty” cucerește Parisul

Ilie Năstase câștiga turneul de la Roland Garros și devenea primul român care se impunea la simplu masculin într-un turneu de Mare Șlem. Finala s-a jucat pe zgura pariziană.

Năstase l-a învins în ultimul act pe iugoslavul Nikola Pilic. Românul era atunci unul dintre cei mai valoroși jucători de tenis din lume și un nume cunoscut în toată lumea.

Succesul de la Paris a fost unul dintre marile momente ale sportului românesc. În același an, Ilie Năstase termina sezonul pe primul loc mondial în clasamentul ATP.

1947 - Reconstrucția Europei

George C. Marshall, șeful diplomației americane, anunță planul său pentru reconstrucția Europei după cel de-Al Doilea Război Mondial. Planul era și pentru blocul estic.

Americanii doreau să refacă economiile europene, să modernizeze industriile, să elimine barierele în calea comerțului și să prevină răspândirea comunismului.

URSS a forțat statele-satelit să nu accepte banii SUA, Americanii au băgat însă echivalentul de azi a aproape 200 miliarde $ în 16 țări din vestul Europei.

Editor : B.E.

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