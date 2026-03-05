1940 - MASACRUL DE LA KATYN

Stalin și alți lideri ai URSS au semnat un ordin pentru execuția a peste 25.000 de prizonieri polonezi - militari, intelectuali și oficiali - adică florea Poloniei interbelice.

Masacrul a avut loc într-o pădure de lângă Katyn, un sat lângă granița dintre Rusia și Belarus. Armata germană a găsit gropile comune în 1943 și a anunțat toată lumea.

URSS a negat orice implicare și a acuzat Germania de masacru. Abia în 1990, Gorbaciov a recunoscut. În arhivele URSS a fost găsit ordinul semnat de Stalin.

1946 - CORTINA DE FIER

Winston Churchill, într-un discurs susținut la o universitate din SUA, spune că o „cortină de fier” separă Europa liberă de Europa dominată de URSS. Sintagma va defini o epocă.

„De la Stettin, la Marea Baltică, până la Trieste, la Marea Adriatică, o cortină de fier a căzut peste continent. În spatele ei, capitalele Europei Centrale” - a spus Churchill.

Inițial, discursul fostului premier britanic nu a fost bine primit. Dar în câțiva ani, s-a dovedit că Churchill avea dreptate. „Cortina de fier” a căzut abia în 1989.

1953 - MOARTEA LUI STALIN

La 21:50, Stalin moare la patru zile după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Avea 74 de ani. Simultan au început pregătirea funeraliilor și lupta pentru putere.

Stalin este îmbălsămat și este dus la Casa Sindicatelor din Moscova. Aici vin sute de mii de oameni să-și ia adio. Pe 9 martie, dictatorul este băgat în mausoleul lui Lenin.

În acel moment, toate sirenele din URSS încep să sune iar trenurile se opresc, ca omagiu. Toată lumea comunistă îl plânge. Ororile comise de Stalin nu erau știute deplin.

