Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie Data publicării: 05.11.2026 07:30 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1605 - Guy Fawkes și praful de pușcă 1935 - Monopoly 2006 - Dictator condamnat Orașul în care radarele fixe, montate acum 10 ani, sunt tot nefuncționale. Viceprimarul acuză: „Nu există voință în cadrul MAI” Paradox: România devine o țară a imigranților. O treime dintre cei stabiliți în ultimii patru ani aici sunt străini. De unde vin Meserii respectate cândva, uitate astăzi. Ce s-a ales de pantofarii și croitoresele de altădată Câteva ore rămase până la Black Friday. Cum încearcă românii să evite capcana promoțiilor false: „Am o strategie” Primăria Capitalei vrea să mențină taxele locale pentru anul viitor la nivelul din 2026. Cât vor costa parcările de reședință De ce au devenit românii ținta extremei drepte din Germania. Consilier în Bundestag: „Îi folosesc drept carne de tun” Mureșan, după alegerile din SUA: „Agenda lui Trump a fost invalidată electoral”. Ce trebuie să facă România în următorii doi ani Cine este Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senatul SUA: „Am vorbit despre un Michigan mai luminos, mai plin de speranţă” Un remorcher a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră. Trei marinari vor fi duși în portul Mangalia, patru au refuzat evacuarea 1605 - Guy Fawkes și praful de pușcăSoldați care au coborât în beciurile clădirii Parlamentului din Londra l-au găsit pe Guy Fawkes, lângă multe butoaie cu praf de pușcă, pe care voia să le aprindă. Fawkes era parte a unui complot al unui grup de englezi catolici, care doreau să-l omoare pe rege și pe toți parlamentarii. Doar că un complotist s-a dat de gol singur.Eșecul atentatului este celebrat în UK și în prezent. Guy Fawkes, simbolul complotului, a fost executat. Dar figura lui a devenit, în lumea modernă, un simbol al rezistenței.1935 - MonopolyO firmă din Statele Unite începea să vândă un joc de societate cu teme economice. Ca să câștige, un jucător trebuie să își falimenteze oponenții și să aibă monopol. „Monopoly” apărea la puțin timp după criza financiară și devenea un succes instant. În 1936, apare și în afara SUA. În timpul războiului, jocul ajunge și pe linia frontului.În prezent, „Monopoly” este unul dintre cele mai populare jocuri din lume. Au fost vândute peste 250 milioane deexemplare. Jocul a fost tradus în zeci de limbi diferite. 2006 - Dictator condamnatSaddam Hussein e condamnat la moarte de un tribunal din țara pe care a condus-o cu o mână de fier. Fostul dictator a fost găsit vinovat pentru un masacru din 1982.Saddam fusese înlăturat de la putere după intervenția coaliției conduse de SUA, în 2003. A fugit și a fost găsit în același an, în timp ce se ascundea într-o groapă.În cei 24 de ani petrecuți la putere, Saddam Hussein și-a făcut un cult al personalității și a invadat 2 țări vecine. A sfârșit la 30 decembrie 2006, executat prin spânzurare. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a... 2 „Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că... 3 Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a... 4 Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social... 5 Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...