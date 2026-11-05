Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie

Data publicării:
Digi 24_2026_11_05_00_38_25
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
1605 - Guy Fawkes și praful de pușcă 1935 - Monopoly 2006 - Dictator condamnat

1605 - Guy Fawkes și praful de pușcă

Soldați care au coborât în beciurile clădirii Parlamentului din Londra l-au găsit pe Guy Fawkes, lângă multe butoaie cu praf de pușcă, pe care voia să le aprindă.

Fawkes era parte a unui complot al unui grup de englezi catolici, care doreau să-l omoare pe rege și pe toți parlamentarii. Doar că un complotist s-a dat de gol singur.

Eșecul atentatului este celebrat în UK și în prezent. Guy Fawkes, simbolul complotului, a fost executat. Dar figura lui a devenit, în lumea modernă, un simbol al rezistenței.

1935 - Monopoly

O firmă din Statele Unite începea să vândă un joc de societate cu teme economice. Ca să câștige, un jucător trebuie să își falimenteze oponenții și să aibă monopol.

„Monopoly” apărea la puțin timp după criza financiară și devenea un succes instant. În 1936, apare și în afara SUA. În timpul războiului, jocul ajunge și pe linia frontului.

În prezent, „Monopoly” este unul dintre cele mai populare jocuri din lume. Au fost vândute peste 250 milioane deexemplare. Jocul a fost tradus în zeci de limbi diferite. 

2006 - Dictator condamnat

Saddam Hussein e condamnat la moarte de un tribunal din țara pe care a condus-o cu o mână de fier. Fostul dictator a fost găsit vinovat pentru un masacru din 1982.

Saddam fusese înlăturat de la putere după intervenția coaliției conduse de SUA, în 2003. A fugit și a fost găsit în același an, în timp ce se ascundea într-o groapă.

În cei 24 de ani petrecuți la putere, Saddam Hussein și-a făcut un cult al personalității și a invadat 2 țări vecine. A sfârșit la 30 decembrie 2006, executat prin spânzurare.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
2
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
2026-05-14-2298
3
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Meetings of the parliamentary groups
4
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
andrei muraru fb
5
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată
Digi Sport
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 noiembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 noiembrie
xxx
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie
Digi 24_2026_10_31_07_16_56
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 octombrie
Recomandările redacţiei
donald trump profimedia
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul...
bani bancnote gettyimages
Cu cât propune Ministerul Muncii indexarea pensiilor. Florin Manole...
recruți ruși cu genți adunați în careu
„Viața mea s-a schimbat”. Povestea unui tânăr din Pakistan care a...
pasaport prezentat la aeroport
Paradox: România devine o țară a imigranților. O treime dintre cei...
Ultimele știri
Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster
Câteva ore rămase până la Black Friday. Cum încearcă românii să evite capcana promoțiilor false: „Am o strategie”
Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece? Din ce lună se acordă sprijinul financiar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Sunt departe de a fi un coșmar!” Fiica lui Bruce Willis reacționează după comentariile răutăcioase legate de...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
El este omul misterios care face transferurile la FCSB cu Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Declinul lui Donald Trump, șansă pentru Răzvan Burleanu? Cum îl pot ajuta alegerile din SUA pe șeful FRF
Adevărul
Theo Rose, reacție după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: „Oamenii mei...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
Pro FM
Cher reacționează după ce Michael Douglas a ironizat câștigarea Oscarului de către artistă, în 1988, în fața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000...
Newsweek
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. Motivul pentru care sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...