digistoria

1605 - GUY FAWKES ȘI PRAFUL DE PUȘCĂ

Soldați care au coborât în beciurile clădirii Parlamentului din Londra l-au găsit pe Guy Fawkes, lângă multe butoaie cu praf de pușcă, pe care voia să le aprindă.

Fawkes era parte a unui complot al unui grup de englezi catolici, care doreau să-l omoare pe Rege și pe toți parlamentarii. Doar că un complotist s-a dat de gol singur.

Eșecul atentatului este celebrat în UK și în prezent. Guy Fawkes, simbolul complotului, a fost executat. Dar figura lui a devenit, în lumea modernă, un simbol al rezistenței.

1935 - MONOPOLY

O firmă din Statele Unite începea să vândă un joc de societate cu teme economice. Ca să câștige, un jucător trebuie să își falimenteze oponenții și să aibă monopol.

„Monopoly" apărea la puțin timp după criza financiară și devine un succes instant. În 1936, apare și în afara SUA. În timpul războiului, jocul ajunge și pe linia frontului.

În prezent, „Monopoly” este unul dintre cele mai populare jocuri din lume. Au fost vândute peste 250 milioane de exemplare. Jocul a fost tradus în zeci de limbi diferite.

2006 - DICTATOR CONDAMNAT

Saddam Hussein e condamnat la moarte de un tribunal din țara pe care a condus-o cu o mână de fier. Fostul dictator a fost găsit vinovat pentru un masacru din 1982.

Saddam fusese înlăturat de la putere după intervenția coaliției condusă de SUA, în 2003. A fugit și a fost găsit în același an, în timp ce se ascunderea într-o groapă.

În cei 24 de ani petrecuți la putere, Saddam Hussein și-a făcut un cult al personalității și a invadat 2 țări vecine. A sfârșit la 30 decembrie 2006, executat prin spânzurare.

