1974 - Înconjurul lumii la pas

Americanul Dave Kunst devenea primul om care reușea să dovedească posibilitatea unei călătorii în jurul lumii pe jos, după ce străbate pas cu pas un drum de 23.500 de km.

Dave a plecat din orașul natal Minnesota cu 1.000$ și un catâr care să-i care bagajele. A plecat către est. În Afganistan a fost împușcat de bandiți și era să moară.

În Australia, și-a întâlnit soția. Când a ajuns înapoi acasă, după patru ani de mers, a zis că a făcut 20 de milioane de pași și că a folosit 21 de perechi de încălțări.

1986 - Dezvăluiri secrete

Publicația Sunday Times publică un articol în care dezvăluie detalii în premieră despre unul dintre cele mai mari secrete ale Israelului: programul său nuclear.

Sursa a fost Mordechai Vanunu, un fost tehnician care lucrase în programul nuclear. A povestit ziarului câte bombe atomice are Israelul și unde se fabrică armele.

Când a fost publicat articolul, Vanunu era deja arestat și în drum spre Israel. Mossadul era de câteva luni pe urmele lui. A primit 18 ani de detenție pentru trădare.

1914 - Primul duel aerian

Deasupra orașului francez Reims, un avion trăgea într-o altă aeronavă pe care o doboară. Era o premieră, mai ales că avioanele vremii erau mașinării rudimentare.

Biplanul pilotat de francezul Joseph Frantz avea în bot o mitralieră, operată de Louis Quenault. Acesta din urmă a tras într-un avion german, care a luat foc și s-a prăbușit.

Cei doi oameni din avionul german au murit. Scena este văzută de soldații care luptau la sol. Aceștia povestesc totul ziarelor. Cei doi aviatori au devenit eroi naționali.

Editor : B.E.