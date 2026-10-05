Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 octombrie Data publicării: 05.10.2026 07:15 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1974 - Înconjurul lumii la pas 1986 - Dezvăluiri secrete 1914 - Primul duel aerian Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori” Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie „S-ar putea să avem o candidată la prezidențiale, Mirabela Grădinaru”. Băsescu: „A învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele” Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție nu mai au”. Ce spune despre Alexandru Nazare - premier Replica tăioasă a lui Hagi când a fost întrebat de prezența fiului său la națională: „Nu-ți convine de el, dar face parte din echipă” Trapperul Ian, reținut de Poliție, după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane din Capitală Traian Băsescu: Nicușor Dan a vrut să cadă Guvernul Mureșan Ipoteza lui Traian Băsescu după decizia Standard&Poor's privind ratingul României: „Eu zic că au o legătură” Temperaturi de până la 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea caldă și când vin ploile 1974 - Înconjurul lumii la pasAmericanul Dave Kunst devenea primul om care reușea să dovedească posibilitatea unei călătorii în jurul lumii pe jos, după ce străbate pas cu pas un drum de 23.500 de km. Dave a plecat din orașul natal Minnesota cu 1.000$ și un catâr care să-i care bagajele. A plecat către est. În Afganistan a fost împușcat de bandiți și era să moară.În Australia, și-a întâlnit soția. Când a ajuns înapoi acasă, după patru ani de mers, a zis că a făcut 20 de milioane de pași și că a folosit 21 de perechi de încălțări.1986 - Dezvăluiri secretePublicația Sunday Times publică un articol în care dezvăluie detalii în premieră despre unul dintre cele mai mari secrete ale Israelului: programul său nuclear. Sursa a fost Mordechai Vanunu, un fost tehnician care lucrase în programul nuclear. A povestit ziarului câte bombe atomice are Israelul și unde se fabrică armele.Când a fost publicat articolul, Vanunu era deja arestat și în drum spre Israel. Mossadul era de câteva luni pe urmele lui. A primit 18 ani de detenție pentru trădare.1914 - Primul duel aerianDeasupra orașului francez Reims, un avion trăgea într-o altă aeronavă pe care o doboară. Era o premieră, mai ales că avioanele vremii erau mașinării rudimentare.Biplanul pilotat de francezul Joseph Frantz avea în bot o mitralieră, operată de Louis Quenault. Acesta din urmă a tras într-un avion german, care a luat foc și s-a prăbușit.Cei doi oameni din avionul german au murit. Scena este văzută de soldații care luptau la sol. Aceștia povestesc totul ziarelor. Cei doi aviatori au devenit eroi naționali. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute... 2 Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide... 3 Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru... 4 Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică... 5 Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...