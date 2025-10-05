Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 octombrie

digistoria - 5 octombrie

5 octombrie 1914 - Primul duel aerian

Deasupra orașului francez Reims, un avion trage într-o altă aeronavă pe care o doboară. Era o premieră, mai ales că avioanele vremii erau mașinării rudimentare.

Biplanul pilotat de francezul Joseph Frantz avea în bot o mitralieră, operată de Louis Quenault. Acesta din urmă a tras într-un avion german, care a luat foc și a picat. 

Cei doi oameni din avionul german au murit. Scena este văzută de soldații care luptau la sol. Aceștia povestesc totul ziarelor. Cei doi aviatori au devenit eroi naționali.

5 octombrie 1974 - Înconjurul lumii la pas

Americanul Dave Kunst devine primul om care reușește să demonstreze că e posibilă o  călătorie în jurul lumii pe jos, după ce străbate pas cu pas un drum de 23.500 de km. 

Dave a plecat din orașul natal din Minnesota cu 1.000$ și un catâr care să-i care bagajele. A plecat către est. În Afganistan a fost împușcat de bandiți și era să moară. 

În Australia, și-a întâlnit soția. Când a ajuns înapoi acasă, după patru ani de mers, a zis că a făcut 20 de milioane de pași și că a folosit 21 de perechi de încălțări.

5 octombrie 1986 - Dezvăluiri secrete

Publicația Sunday Times publică un articol în care dezvăluie detalii în premieră despre unul dintre cele mai mari secrete ale Israelului: programul său nuclear. 

Sursa a fost Mordechai Vanunu, un fost tehnician care lucrase în programul nuclear. A povestit ziarului câte bombe atomice are Israelul și unde se fabrică armele. 

Când a fost publicat articolul, Vanunu era deja arestat și în drum spre Israel. Mossad era de câteva luni pe urmele lui. A primit 18 ani de detenție pentru trădare.

