Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 aprilie

1453 ASEDIUL CONSTANTINOPOLULUI

Sultanul otoman Mahomed al II-lea începe să asedieze Constantinopolul, ultimul bastion al Imperiului Bizantin și ultima rămășiță a Romei antice. Luptele țin 53 de zile.

Constantinopol avea ziduri uriașe, dar acestea nu au făcut față tunurilor otomane. Cele mai mari erau făcute de un inginer brașovean. Otomanii intră în oraș pe 29 mai.

Sultanul primește supranumele de „Cuceritorul” după această victorie. Este un punct de cotitură al istoriei. Asediul e reprezentat pe frescele mănăstirii Moldovița.

1974 ABBA URCĂ PE SCENĂ

Trupa ABBA urca pe scena sălii „The Dome” din Brighton, Marea Britanie, în finala Eurovision. Cei patru suedezi au interpretat piesa „Waterloo” și au câștigat concursul.

A fost prima victorie în acest concurs pentru Suedia sau pentru o țară scandinavă. „Waterloo” a devenit un hit și a fost aleasă de două ori cea mai bună melodie Eurovision.

Versurile „Waterloo” erau inspirate din bătălia cu același nume, care a marcat ultima înfrângere a lui Napoleon. Dar lupta a fost reinterpretată ca o poveste de dragoste.

1808 PRIMUL MILIONAR AMERICAN

Un imigrant german din Statele Unite a deschis o firmă specializată în comerț cu blănuri. Așa a început imperiul financiar al lui John Jacob Astor, primul milionar al SUA.

În 30 de ani, firma lui Astor monopolizase comerțul cu blănuri din Statele Unite. În paralel, compania făcea și comerț cu opiu. Navele lui Astor erau pe tot globul.

Cu banii din blănuri, a cumpărat teren în Manhattan, înainte ca zona să se dezvolte. Când a murit, în 1848, averea lui Astor era estimată la 0,9% din PIB-ul SUA.

