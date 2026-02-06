Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 februarie

Data publicării:
digistoria poza

2000 – BRUTALITATEA LUI PUTIN

Groznâi, capitala Ceceniei separatiste, era capturată de armata rusă. Din oraș nu mai rămăsese aproape nimic. ONU a numit Groznâi „cel mai distrus oraș de pe glob”.

Era un semn al brutalității lui Vladimir Putin, care devenise președinte al Rusiei cu o lună înainte. Orașul a fost asediat și apoi, o lună, bombardat fără milă cu rachete și artilerie.

Bătălia pentru Groznâi a fost cea mai sângeroasă parte din al doilea război cecen. Liderii pro-independență ceceni fug în exil. Cecenia revine sub controlul Moscovei.

1952 – ÎNCEPUTUL DOMNIEI

Prințesa Elisabeta a Marii Britanii era în Kenya, alături de soțul ei, prințul Phillip, când primește vestea că a devenit Regină. Tatăl ei, Regele George al VI-lea, murise în UK.

Noul suveran avea doar 25 de ani. Elisabeta a II-a a fost primul monarh britanic după două secole care se afla în afara țării în momentul succesiunii sale la tron.

A doua zi, un avion o aduce pe noua Regină înapoi în UK. Coboară din aeronavă îmbrăcată într-o rochie neagră. Era începutul celei mai lungi domnii din istoria britanică.

1778 – CEL MAI VECHI ALIAT AL SUA

Statele Unite și Franța semnează un tratat de prietenie și alianță. Astfel, regatul recunoaște existența noii țări, apărute după răscularea celor 13 colonii britanice.

Tratatul a fost semnat, pentru americani, de Benjamin Franklin. Popularitatea pe acre o avea la curtea franceză l-a ajutat să obțină sprijin pentru cauza americană.

Astfel, Franța devine cel mai vechi aliat al Statelor Unite, o relație încă amintită la Washington și Paris. Prin ajutorul primit de la francezi, SUA și-au obținut independența.

