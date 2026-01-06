Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie

2021 - ATAC LA CAPITOLIU

Acum patru ani, mii de fani de-ai lui Donald Trump luau cu asalt Capitoliul din Washington D.C. Protestatarii au încercat să blocheze validarea victoriei lui Joe Biden.

Cinci oameni au murit. Sute de atacatori au fost arestați. Donald Trump a fost suspendat din funcție a doua oară, fiind acuzat de incitare la rebeliune contra statului.

La finalul anului 2022, o comisie de anchetă specială din Congres a recomandat Departamentului de Justiție începerea unei cercetări penale contra lui Donald Trump.

2000 - DISPARIȚIA UNEI SPECII

Ultimul ibex din Pirinei aflat în libertate a murit după ce a fost lovit de un copac care a căzut. Era vorba de o femelă numită Celia. Specia a dispărut din sălbăticie.

În 2003, o echipă de savanți din Spania și Franța au încercat să o cloneze pe Celia. Un pui s-a născut viu. A fost prima dată când o specie a revenit după dispariție.

Clona de ibex din Pirinei a trăit doar câteva minute. Astfel, specia a dispărut de două ori. Ibexul este un fel de capră sălbatică. Masculii sunt renumiți pentru coarnele uriașe.

1994 - VIOLENȚĂ PE GHEAȚĂ

Patinatoarea Nancy Kerrigan a fost lovită peste picioare cu un baston de către un individ necunoscut. Incidentul s-a întâmplat la Campionatul Național SUA de patinaj.

Poliția a aflat că agresorul a fost plătit de fostul soț al lui Tonya Harding, marea rivală a lui Nancy Kerrigan. Scopul era ca Nancy Kerrigan să nu ajungă la Jocurile Olimpice.

Ambele au participat la Jocurile Olimpice din Norvegia. Nancy Kerrigan, în ciuda loviturii, ia argint. Confruntarea celor două a inspirat inclusiv un film de Oscar, „I, Tonya”.

