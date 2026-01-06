Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie Data actualizării: 06.01.2026 08:29 Data publicării: 06.01.2026 08:28 Danemarca spune că ia în serios amenințările lui Trump și avertizează că un atac asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de piloți, după ce avionul a lovit la aterizare un stol de păsări Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care a devastat barul elvețian Le Constellation. Anunțul MAE „O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se depune strat gros de zăpadă. Cât mai ține vremea rea Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi” La ștranduri cu apă termală, în Ungaria. Orașul în care opt din 10 turiști sunt români Calendarul foilor de ceapă, tradiție păstrată în Oltenia. Cum fac și astăzi bătrânele satelor prognoza meteo pentru tot anul Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite credincioșilor Raed Arafat: Multe din procedurile aplicate la tragedia din Crans-Montana au fost create după „Colectiv” 2021 - ATAC LA CAPITOLIU Acum patru ani, mii de fani de-ai lui Donald Trump luau cu asalt Capitoliul din Washington D.C. Protestatarii au încercat să blocheze validarea victoriei lui Joe Biden.Cinci oameni au murit. Sute de atacatori au fost arestați. Donald Trump a fost suspendat din funcție a doua oară, fiind acuzat de incitare la rebeliune contra statului.La finalul anului 2022, o comisie de anchetă specială din Congres a recomandat Departamentului de Justiție începerea unei cercetări penale contra lui Donald Trump. 2000 - DISPARIȚIA UNEI SPECIIUltimul ibex din Pirinei aflat în libertate a murit după ce a fost lovit de un copac care a căzut. Era vorba de o femelă numită Celia. Specia a dispărut din sălbăticie.În 2003, o echipă de savanți din Spania și Franța au încercat să o cloneze pe Celia. Un pui s-a născut viu. A fost prima dată când o specie a revenit după dispariție.Clona de ibex din Pirinei a trăit doar câteva minute. Astfel, specia a dispărut de două ori. Ibexul este un fel de capră sălbatică. Masculii sunt renumiți pentru coarnele uriașe.1994 - VIOLENȚĂ PE GHEAȚĂPatinatoarea Nancy Kerrigan a fost lovită peste picioare cu un baston de către un individ necunoscut. Incidentul s-a întâmplat la Campionatul Național SUA de patinaj.Poliția a aflat că agresorul a fost plătit de fostul soț al lui Tonya Harding, marea rivală a lui Nancy Kerrigan. Scopul era ca Nancy Kerrigan să nu ajungă la Jocurile Olimpice.Ambele au participat la Jocurile Olimpice din Norvegia. Nancy Kerrigan, în ciuda loviturii, ia argint. Confruntarea celor două a inspirat inclusiv un film de Oscar, „I, Tonya”. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea... 2 Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de... 3 Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra... 4 Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui 5 Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui...