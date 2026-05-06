Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 mai

1937 DIRIJABIL ÎN FLĂCĂRI

Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA, după un zbor transatlantic.

Momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși.

Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială.

1994 CAPODOPERĂ INGINEREASCĂ

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub Canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească.

Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994.

După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub Canalul Mânecii.

2001 - UN PAPĂ INTRĂ ÎNTR-O MOSCHEE

În timpul unei călătorii în Siria, Papa Ioan Paul al II-lea întră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric.

Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul VII. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sf. Ioan Botezătorul.

Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu alții.

