1869 - TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

Chimistul Dmitri Mendeleev a prezentat public, pentru prima dată, tabelul periodic al elementelor, creația lui. Prezentarea a fost în fața Societății Ruse de Chimie.

Mendeleev a spus că ideea pentru ordonarea elementelor chimice într-un tabel, după numărul atomic, a primit-o într-un vis. S-a trezit imediat și a notat totul pe hârtie.

Chiar și în prezent, tabelul lui Mendeleev este un standard în chimie. Savantul rus a lăsat spații libere în tabelul inițial, care au fost umplute când au fost găsite noi elemente.

1967 - „PRINȚESA SOVIETICĂ” FUGE ÎN SUA

Svetlana Aliluieva, singura fiică a lui Stalin, a cerut și a primit azil politic în SUA. Până când sovieticii au realizat ce s-a întâmplat, femeia era deja într-un avion spre Vest.

Svetlana era în India, pentru funeraliile unui doctor indian de care era îndrăgostită. Cu 2 zile înainte de zborul retur către Moscova, se duce la ambasada SUA din New Delhi.

Ajunge în SUA în aprilie și dă foc pașaportului sovietic. A fost o lovitură de imagine pentru Moscova, în plin Război Rece. Svetlana avea 41 de ani când a fugit din URSS.

1836 - „AMINTIȚI-VĂ DE ALAMO”

După 13 zile de asediu, armata mexicană înfrânge texanii care apărau mănăstirea fortificată Alamo. Comandantul mexican, generalul Santa Ana, ucide toți texanii rămași.

A fost o mare înfrângere pentru Texas, care tocmai își declarase independența de Mexic. Dar brutalitatea lui Santa Ana a făcut pe mulți texani să intre în armată.

„Remember the Alamo” (Amintiți-vă de Alamo) a devenit strigăt de luptă. Texanii își câștigă independența. Mănăstirea Alamo există și azi în orașul San Antonio.

Editor : C.L.B.