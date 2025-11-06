Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 noiembrie

1860 - PREȘEDINTELE ELIBERATOR

Abraham Lincoln era ales al 16-lea preşedinte al SUA. Totodată, era primul membru al Partidului Republican, o forță politică nouă atunci, care ajungea la Casa Albă.S-a născut în sărăcie în Kentucky, dar a învățat singur și a devenit avocat de succes, după care a intrat în politică. Ca președinte, a abolit sclavia și a câștigat Războiul Civil. Nu a apucat să se bucure de victorie. La cinci zile după ce sudiștii s-au predat, Lincoln a fost împușcat când era la o piesă de teatru. Asasinul - un actor care susținea sclavia.



1947 - ÎN FAȚA PRESEI

Postul american NBC, lansează prima ediție a emisiunii „Meet the Press”. Este cea mai longevivă emisiune din istoria televiziunii din Statele Unite ale Americii.

Emisiunea este un interviu amplu pe care moderatorul îl face cu invitatul său. La „Meet the Press”, un președinte SUA a apăurt prima dată, în direct, la o emisiune de știri. Toți președinții SUA, de după Kennedy, au fost la „Meet the Press”. Alți invitați de marcă au fost Fidel Castro și Martin Luther King. Emisiunea este acum la sezonul 79.

1999 - VOT PENTRU COROANĂ

Australienii resping la urne, prin referendum, transformarea țării lor din monarhie constituțională în republică. Aproape 55% dintre votanți au spus „Nu”. Tabăra republicană a fost surprinsă de rezultat, pentru că toate sondajele arătau că australienii își doresc schimbarea. Dar votul a arătat că monarhia era populară. În 1999, Elisabeta a II-a era Regina Australiei, dar era reprezentată la Canberra de un guvernator-general. În prezent, Charles al III-lea este Rege al Australiei.

