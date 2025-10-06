2010 - APARE INSTAGRAM

Se lansează în mod oficial aplicația Instagram. Inițial, ea era limitată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640 x 640 pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci.

După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru 1 miliard $. Tot în 2012 apare și varianta de Android.

Instagram a fost lăudată pentru succes și influență. Dar, în același timp, a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mintale a milioanelor de utilizatori.

1889 - MOULIN ROUGE

La poalele dealului Montmatre, în inimia zonei boeme din Paris, se deschide, cabaretul Moulin Rouge. Clădirea și-a păstrat și în prezent moara roșie de pe acoperiș.

Aici a luat naștere dansul can-can modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase.

Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de „Belle Epoque” a rămas și acum.

1977 - VÂNĂTOR SOVIETIC

În apropiere de Moscova, se ridică de la sol pentru prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul URSS la F-15 și F-16 ale NATO.

Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale Blocului Estic, inclusiv în România. Peste 1.600 MiG-29 au fost produse.

Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO, Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.

Editor : C.S.