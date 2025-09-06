Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 6 septembrie

Data actualizării: Data publicării:
JURNAL ORA 6 CF 060925_57692

1940 - ABDICARE FORȚATĂ

Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea.

Principele Mihai redevine Rege al României, la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947, s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu.

Regele Carol al II-lea a murit în 1953, la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară.

1976 - TRĂDARE COSTISITOARE

Pilotul sovietoc Viktor Belenko a fugit din URSS, în timpul unui zbor de antrenament, și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice.

Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival al MiG-25.

Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. SUA au realizat că MiG-25 nu era atât de bun. Dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată.

1916 - PRIMUL SUPERMARKET MODERN

În SUA se deschidea primul magazin cu autoservire. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite.

Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute.

O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat, iar în prezent există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Digi Sport
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre...
Vladimir (Jan), bishop of the Moldovan Orthodox Church, leads the traditional Easter mass at the Chisinau Cathedral Easter in Chisinau was celebrated this year under slight tension. The armed conflict in the territory of its neighboring country, Ukraine,
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care...
epstein cu donald
Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția...
Ultimele știri
Summitul G20 din 2026 va avea loc la un complex al lui Trump. Ce lideri și-ar dori președintele american „foarte mult” să participe
Oficial. Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii
Proteste violente în Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali la Novi Sad
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 septembrie
Avion F-15
Legendarul F-15 a împlinit 53 de ani. Cum a fost creat acest avion de vânătoare și de ce e încă în serviciu, fără planuri de retragere
București 1989
Bucureştiul anului 1989 filmat cu camera ascunsă. Filmări inedite care nu au mai fost prezentate până acum în țară
schelet egiptul antic
O probă de ADN ar putea rescrie întreaga istorie a Egiptului antic. Ce a dezvăluit un schelet vechi de 4.500 de ani
Auschwitz-birkenau,Nazi,Concentration,Camp,Museum,In,Poland.,Auschwitz,Oswiecim,Jewish
Muzeul Auschwitz atrage atenția asupra unui conținut fals, generat cu inteligența artificială, care circulă pe Internet
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Ministrul Muncii ar vrea să schimbe modul de distribuire al pensiilor. Economii de 60.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică