Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 6 septembrie Data publicării: 06.09.2026 07:41 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1940 - Abdicare forțată 1976 - Trădare costisitoare 1916 - Primul supermarket modern Expert în apărare, despre deplasările emisarilor SUA la Moscova și Kiev: „Rusia vrea să profite de această fereastră de oportunitate” Începe turneul diplomatic al emisarilor lui Donald Trump în Moscova și Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, alerte de vânt și vijelii. Cum va fi vremea în București HARTĂ Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri sunt afișate la stațiile de alimentare Cazul mamei din SUA care și-a ucis cei trei copii: judecătorul a declarat procesul nul Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit lângă Sulina. MApN: „Obiectul a fost neutralizat la faţa locului” „Ce zi este astăzi?”. Salvare miraculoasă în Nepal: doi muncitori au fost scoși în viață dintr-un tunel la nouă zile după inundații Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Ordinul dat de Zelenski imediat după atac Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit din nou. Ce tarife au fost afișate azi la pompă 1940 - Abdicare forțatăRegele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea. Principele Mihai redevine Rege al României, la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947, s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu.Regele Carol al II-lea a murit în 1953, la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară.1976 - Trădare costisitoarePilotul sovietic Viktor Belenko a fugit din URSS, în timpul unui zbor de antrenament, și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice. Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival al MiG-25.Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. SUA au realizat că MiG-25 nu era atât de bun. Dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată.1916 - Primul supermarket modernÎn SUA se deschidea primul magazin cu autoservire. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite.Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute.O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat, iar în prezent există sute de mii de supermarketuri pe tot globul. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica... 2 Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani... 3 De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă... 4 Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din... 5 Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...