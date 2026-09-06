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Data publicării:
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Din articol
1940 - Abdicare forțată 1976 - Trădare costisitoare 1916 - Primul supermarket modern

1940 - Abdicare forțată

Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea.

Principele Mihai redevine Rege al României, la 19 ani. Tatăl lui a plecat în exil în Mexic, apoi în Portugalia, la Estoril. În 1947, s-a căsătorit oficial cu Elena Lupescu.

Regele Carol al II-lea a murit în 1953, la Estoril. Avea doar 59 de ani. A primit funeralii grandioase în Portugalia. Nu s-a împăcat cu fiul lui, regele Mihai, înainte să moară.

1976 - Trădare costisitoare

Pilotul sovietic Viktor Belenko a fugit din URSS, în timpul unui zbor de antrenament, și a aterizat în Japonia. Pilota un MiG-25, unul dintre cele mai temute avioane sovietice.

Înainte de acest moment, Occidentul știa foarte puține lucruri despre MiG-25. SUA credeau că este un avion fără egal. Americanii au proiectat F-15 ca rival al MiG-25.

Avionul lui Belenko a fost făcut bucăți și analizat. SUA au realizat că MiG-25 nu era atât de bun. Dar F-15 a ieșit unul dintre cele mai bune avioane create vreodată.

1916 - Primul supermarket modern

În SUA se deschidea primul magazin cu autoservire. Oamenii care intrau în Piggly Wiggly din Memphis puneau singuri produse în coș și mergeau să achite.

Era un concept revoluționar. Oamenii din acea vreme erau obișnuiți să dea lista de cumpărături vânzătorului și să primească un pachet în care erau produsele cerute.

O replică a magazinului original există și azi în orașul american Memphis. Ideea a prins imediat, iar în prezent există sute de mii de supermarketuri pe tot globul.

Editor : B.E.

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