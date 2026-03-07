Live TV

Digistoria

161 - ÎMPĂRATUL AURELIUS

Marcus Aurelius este numit împărat. La insistențele sale, împarte puterea cu fratele său adoptiv, Lucius Verus. Era prima dată în istorie când se întâmpla un astfel de lucru.

Era interesat în special să elimine prin legi nedreptățile vremii și să îmbunătățească condiția sclavilor, văduvelor și copiilor. La finalul vieții scrieMeditații.

Considerată timp de mai multe generații cea mai bună carte a tuturor timpurilor, volumul explorează filosofia stoicismului, cu o perspectivă atemporală a umanității.

1936 - PASIVI ÎN FAȚA NAZIȘTILOR

Din ordinul lui Adolf Hitler, soldați germani au trecut Rinul și au remilitarizat regiunea Renania. Era o încălcare gravă a tratului de la Versailles, dar UK și Franța nu fac nimic.

Mii de soldați francezi erau la graniță iar Hitler era gata să ordone armatelor sale să se retragă din Renania, dacă observa vreo opoziție. Dar francezii nu s-au mișcat.

După 1945, istoricii au concluzionat că dacă Hitler ar fi fost oprit aici, în Renania, nu ar fi avut curaj să continue cu agresiunile care au dus la cel de-Al Doilea Război Mondial.

2009 - DEBUT SPECTACULOS

Acum 17 ani, Neymar debuta în fotbalul mare la echipa braziliană Santos. Avea doar 17 ani. La Santos începuse cariera și Pelé, cel mai mare fotbalist brazilian din istorie.

O săptămână mai târziu, Neymar marca și primul gol. Iar în 2011, cu Neymar în atac, Santos a câștigat Copa Libertadores, pentru prima dată din 1963.

Neymar devine o vedetă pe tot globul, după transferul la FC Barcelona în 2013. Cu 79 de goluri, Neymar este cel mai bun marcator al naționalei Braziliei, peste Pelé.

