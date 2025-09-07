1940 - ROMÂNIA PIERDE BALCIC

România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat Tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze Cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic.

Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din Cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară.

Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler.

1940 - ATAC ASUPRA LONDREI

Germania nazistă începe „Blitzul”, asupra Londrei. În prima zi, aproape 1.000 de avioane bombardează fără încetare capitala britanică, precum și alte orașe.

Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze.

Dar civilii au rezistat. Regele și Regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.

1909 - PRIMA VICTIMĂ AVIATICĂ

Francezul Eugene Lefebvre intră în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota.

El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris, testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc.

Eugene Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot.

