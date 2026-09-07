Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 7 septembrie Data publicării: 07.09.2026 08:09 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1909 - Prima victimă aviatică 1940 - România pierde Balcic 1940 - Atac asupra Londrei Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat. Cum a salvat situația Directorul Institutului de Istorie a Religiilor critică declarația lui Nicușor Dan despre „naționalismul sănătos”: „Nu pare că citește” AfD câștigă detașat alegerile din Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă obține 44,5% în Germania, potrivit exit-poll-urilor Restricțiile de circulație din Piața Unirii, ridicate înainte de începerea școlii. Băluță: „S-a lucrat mult, repede și bine” Podul Basarab va fi redeschis circulației după aproape trei luni de lucrări. Ciprian Ciucu: Reparațiile vor continua Emisarii lui Donald Trump sunt așteptați astăzi la Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge în Ucraina cu trenul din Polonia Mobilizare de forțe în județul Mehedinți: un șofer din Rep. Moldova este căutat cu elicopterul după ce ar fi fugit de Poliție Expert în apărare, despre deplasările emisarilor SUA la Moscova și Kiev: „Rusia vrea să profite de această fereastră de oportunitate” Începe turneul diplomatic al emisarilor lui Donald Trump în Moscova și Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia 1909 - Prima victimă aviaticăFrancezul Eugene Lefebvre intră în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris, testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc.Eugene Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot.1940 - România pierde BalcicRomânia și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat Tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze Cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din Cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară.Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler.1940 - Atac asupra LondreiGermania Nazistă începe „Blitzul” asupra Londrei. În prima zi aproape 1.000 de avioane bombardează fără încetare capitala britanică, precum și alte orașe.Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze.Dar civilii au rezistat. Regele și Regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este... 2 Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost... 3 Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi... 4 Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub... 5 Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...