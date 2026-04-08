Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 aprilie

Data publicării:

2008 - ZGÂRIE-NORI CU ELICI

În capitala regatului Bahrain era inaugurată prima clădire din lume cu turbine eoliene incluse. Bahrain World Trade Center este făcută din părți simetrice, unite de 3 punți.

Pe aceste punți sunt instalate 3 turbine eoliene de 225 kW fiecare. Forma clădirii este gândită să accelereze vântul care învârte palele turbinelor care produc curent.

Clădirea a câștigat numeroase premii de sustenabilitate. Turbinele generează între 11% și 15% din necesarul de electrictate al clădirii, adică peste 1 GWh pe an.

2005 - ÎNMORMÂNTAREA UNUI PAPĂ

La Vatican avea loc înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea. Un număr record de oameni și un număr record de șefi de stat și oficiali au participat la ceremonie.

Patru regi, cinci regine, 70 de președinți și prim-miniștri, plus lideri a 14 religii și culte au fost prezenți. În plus, 250.000 de oameni au urmărit totul din Vatican.

Prezența istorică a fost dovadă a rolului important jucat în istoria modernă de primul Papă polonez. Funeraliile au fost conduse de Joseph Ratzinger, ce a fost ales Papă.

1820 - VENUS DIN MILO

Un fermier grec de pe insula Milos a descoperit o statuie printre ruinele unui oraș antic, aflat lângă proprietatea lui. Statuia era ascunsă într-o nișă săpată în tuf vulcanic.

Muzeul Luvru, care pierduse multe piese după căderea lui Napoleon, aude de descoperire și achiziționează statuia. Din 1821, Venus din Milo este o piesă de bază a colecției.

Statuia este din marmură de Paros, are 2,04 m înălțime și a fost făcută între anii 150 și 120 î. Hr. Venus a fost găsită cu ambele mâini lipsă. Cauza pagubelor e necunoscută.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...