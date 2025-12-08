digistoria

2013 - METALLICA LA POLUL SUD

Metallica răsuna primele acorduri într-un concert la o bază științifică din Antarctica. A fost prima și singura trupă care a cântat la Polul Sud și pe toate continentele.

Rockerii americani au cântat 10 melodii. Scena a fost într-un dom încălzit. În public au fost cercetători, dar și câștigătorii unei tombole. Fanii au auzit melodiile în căști.

Nu au fost folosite boxe puternice, din cauza restricțiilor din Antarctica. Concertul s-a numit „Freeze 'Em All”, adică „Îngheaţă-i pe toți”. Concertul a ținut o oră.

1991 - DESTRĂMAREA URSS

Liderii Rusiei, Ucrainei și Belarus, considerate cele cele mai importante republici sovietice, semnau actul prin care Uniunea Sovietică a lui Lenin era dizolvată.

Cele trei țări semnaseră și actul de naștere al URSS, cu 69 de ani înainte. Liderii s-au întâlnit în Belarus, la o vilă de protocol aflată la 8 kilometri de granița cu Polonia.

Acordul din 1991 a declarat finalul URSS și a înlocuit Uniunea cu CSI - Comunitatea Statelor Independente. Țara sovietelor a dispărut definitiv după 2 săptămâni.

1955 - STEAGUL EUROPEI

Consiliul Europei vota steagul albastru, cu 12 steluțe galbene, drept steagul întregului continent. În 1985 era adoptat și de către Comunitatea Europeană.

Albastrul reprezintă Occidentul, stele simbolizează popoarele europene iar cercul este semn al unității. Numărul 12 este considerat un număr al perfecțiunii.

Steagul este un simbol ușor de recunoscut al Uniunii Europene. Dar, paradoxal, folosirea lui este o cutumă. Steagul nu apare în niciun tratat în vigoare al UE.

