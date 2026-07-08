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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 iulie

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1947 - INCIDENTUL ROSWELL

Ziare americane din Roswell, New Mexico, au preluat un comunicat de la o unitate militară de lângă oraș. Armata anunțase că au pus mâna pe un „disc zburător”.

Resturi de folie strălucitoare, cauciuc și bucăți subțiri de lemn fuseseră găsite de un fermier, care le-a dus la șeriful din Roswell. Acesta a sunat la baza militară din oraș.

Armata a corectat comunicatul original. „Discul zburător” a devenit balon meteorologic. Această modificare a dat naștere așa-numitului „incident Roswell” cu OZN-uri.

2022 - ASASINAT ÎN JAPONIA

Shinzo Abe, fost premier al Japoniei, făcea campanie electorală pentru partidul său în orașul Nara. În timp ce vorbea, un bărbat din public îl împușcă și îl omoară.

Asasinul a fost arestat. El a folosit un pistol improvizat. Ulterior, criminalul și-a explicat gestul: mama lui dăduse toți banii unui cult religios, cu care Abe avea legături.

A fost primul asasinat politic la acest nivel în Japonia de după 1936. Shinzo Abe, cel mai longeviv premier din istoria țării, a primit funeralii de stat în septembrie 2022.

2011 - ATLANTIS ZBOARĂ ULTIMA OARĂ

Naveta spațială Atlantis a decolat de la centrul spațial Kennedy din Florida către Stația Spațială Internațională. Era ultima misiune pentru navetele spațiale americane.

Doar patru astronauți erau la bord, în loc de șase sau șapte. Atlantis a transportat provizii pentru Stația Spațială Internațională. A revenit la sol pe 21 iulie.

Navetele SUA erau retrase după 30 de ani de activitate. În această perioadă au fost 135 de misiuni, dintre care 2 au fost eșecuri: Challenger (1986) și Columbia (2003).

Editor : C.S.

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