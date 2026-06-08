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1949 - FRATELE CEL MARE

„1984”, romanul distopic al autorului britanic George Orwell, era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care a terminat-o în timpul vieții.

Romanul arată efectele pe care le au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea.

„Războiul e pace. Libertatea este sclavie. Ignoranța este putere” sunt conceptele centrale ale societății din „1984”, conduse de un lider misterios numit doar „Big Brother”.

1922 - O NUNTĂ REGALĂ ȘI UN MECI DE FOTBAL

Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei cu principesa Maria (Mignon) a României.

Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României.

Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Ronnay a egalat, înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2.

1984 - VÂNĂTORII DE FANTOME

În cinematografele americane apărea filmul „Vânătorii de fantome” (Ghostbusters), o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens.

Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis, în rolurile principale, erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american.

Armele lor cu energie, cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.

Editor : C.S.

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