Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 mai

Data publicării:
Digi 24_2026_05_08_06_39_19
Din articol
1429 - Ioana D' Arc salvează Franța 1945 - Naziștii semnează capitularea 1980 - Boală eradicată

1429 - Ioana D' Arc salvează Franța

O armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra Orleans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era tânăra Ioana d'Arc.

Avea doar 17 ani și niciun pic de experiență militară. Dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divin de a salva țara. Orleans a fost prima ei victorie.

Istoricii spun acum că dacă englezii cucereau Orleans, ar fi câștigat războiul de 100 de ani. Ioana d'Arc a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța.

1945 - Naziștii semnează capitularea

Al Doilea Război Mondial în Europa ajunge la final. Tratatul de capitulare al Germaniei naziste, semnat în aceeași zi, intră în vigoare. Aliații erau învingători.

Între 70 și 85 de milioane de oameni au murit din cauza războiului și a efectelor acestuia, adică 3% din populația planetei în 1940. Este cel mai distructiv război din istorie.

Totuși, URSS și sateliții ei au celebrat și celebrează victoria pe 9 mai. Capitularea a intrat în vigoare la 23:01 ora Europei Centrale. La Moscova, era după miezul nopții.

1980 - Boală eradicată

Organizația Mondială a Sănătății anunța oficial că una dintre cele mai periculoase boli din istoria omenirii era oficial eradicată. Era vorba de variolă.

Variola era cunoscută încă din perioada Egiptului antic. A ucis un număr uriaș de oameni. Doar în ultimul secol de existență, variola a omorât 500 mil. de oameni.

Este singura boală umană care a fost eradicată vreodată. A fost rezultatul unei campanii globale de vaccinare. Ultimul caz natural de variolă a fost în 1977, în Somalia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
4
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
5
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Digi Sport
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 mai
bunnnnn
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 mai
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 mai
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 mai
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas...
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu spune că viitorul premier trebuie să se bucure de...
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
„Hogwarts” pentru spionajul rusesc. Cum sunt pregătiți studenții...
Ultimele știri
Creditorii Damen Mangalia decid strategia de vânzare a companiei: la cât ar fi evaluat șantierul și cine este interesat să-l cumpere
Țările UE au acordat cu 10% mai multe vize Schengen cetățenilor ruși în 2025. Care a fost statul care a bătut recordul
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe regiuni din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
8 mai 2026, zi plină de noroc pentru patru zodii. Energie pozitivă, vindecare, optimism și schimbări...
Cancan
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio...
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
De ce un pensionar cu 1.200 lei pensie NU a luat ajutorul de 500 lei? 2.200.000 pensionari nu iau ajutoare
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă