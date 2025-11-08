Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie

Data publicării:

 

1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI

Are loc prima mare manifestație anticomunistă din România postbelică. Mii de oameni, în speciali tineri, se strâng în fața Palatului Regal din București.

Mulțimea l-a aclamat pe Regele Mihai, a cărui onomastică era în acea zi și scanda lozinci împotriva URSS și lui Petru Groza, pus premier la presiunea Armatei Roșii.

Comuniști au tras în demonstranți. 11 oameni au fost uciși. 1.000 de tineri au fost arestați. Sunt tinerii pe care Dej și Groza au zis că-i omoară dacă Regele nu ar fi abdicat.

1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEI

O lege din această dată mută toate sticlăriile din Veneția pe insula Murano. Astfel, este eliminat riscul care un foc pornit de la un atelier de sticlă să distrugă tot orașul.

Dar mutarea a mai avut un efect. Pentru că sticlăriile au fost izolate pe o singură insulă, maeștrii venețieni și-au păzit mai bine secretele de rivali și de dușmani.

Începând cu secolul XV, sticla de Murano a devenit un produs de lux dorit de toți regii Europei. În prezent, pe insula Murano încă sunt multe fabrici și ateliere de sticlă.

2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDAT

Donald Trump produce una dintre cele mai mari surprize din istoria politicii americane. El reușește să câștige alegerile prezidențiale, cu o diferență foarte confortabilă.

Nici sondajele, nici experții, nu credeau că miliardarul republican poate câștiga. Toți erau convinși că Hillary Clinton va fi prima femeie președinte din istoria SUA.

Fosta Primă Doamnă a SUA a obținut cu trei milioane mai multe voturi ca Donald Trump, dar nu a contat. Trump a adunat 304 electori, față de 227 pentru rivala lui.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
bani lei
4
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
Digi Sport
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
loc accident in bucuresti
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe...
Aliia Roza, fostă spioană din Rusia
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure...
primar in calduri
Primarii care se cred dumnezei locali. Edilii care uită de ce au fost...
Ultimele știri
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-07 085018
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 noiembrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB. Larisa câștigă mulți bani de pe urma muncii sale
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Pensia de întreținere în România 2025: Cine are dreptul să o primească
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Bruce Willis, vizibil fragil, sprijinit de îngrijitorul său, la o rară apariție în public. În ciuda bolii...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Hărțuire sau prietenie? Millie Bobby Brown și David Harbour, îmbrățișări la premiera "Stranger Things", după...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...