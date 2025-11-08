Digistoria

1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI

Are loc prima mare manifestație anticomunistă din România postbelică. Mii de oameni, în speciali tineri, se strâng în fața Palatului Regal din București.

Mulțimea l-a aclamat pe Regele Mihai, a cărui onomastică era în acea zi și scanda lozinci împotriva URSS și lui Petru Groza, pus premier la presiunea Armatei Roșii.

Comuniști au tras în demonstranți. 11 oameni au fost uciși. 1.000 de tineri au fost arestați. Sunt tinerii pe care Dej și Groza au zis că-i omoară dacă Regele nu ar fi abdicat.

1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEI

O lege din această dată mută toate sticlăriile din Veneția pe insula Murano. Astfel, este eliminat riscul care un foc pornit de la un atelier de sticlă să distrugă tot orașul.

Dar mutarea a mai avut un efect. Pentru că sticlăriile au fost izolate pe o singură insulă, maeștrii venețieni și-au păzit mai bine secretele de rivali și de dușmani.

Începând cu secolul XV, sticla de Murano a devenit un produs de lux dorit de toți regii Europei. În prezent, pe insula Murano încă sunt multe fabrici și ateliere de sticlă.

2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDAT

Donald Trump produce una dintre cele mai mari surprize din istoria politicii americane. El reușește să câștige alegerile prezidențiale, cu o diferență foarte confortabilă.

Nici sondajele, nici experții, nu credeau că miliardarul republican poate câștiga. Toți erau convinși că Hillary Clinton va fi prima femeie președinte din istoria SUA.

Fosta Primă Doamnă a SUA a obținut cu trei milioane mai multe voturi ca Donald Trump, dar nu a contat. Trump a adunat 304 electori, față de 227 pentru rivala lui.

Editor : C.S.