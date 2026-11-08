Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie

Data publicării:
Digistoria 8 Noiembrie
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI 1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEI 2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDAT

1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI

Are loc prima mare manifestație anticomunistă din România postbelică. Mii de oameni, în special tineri, se strâng în fața Palatului Regal din București.

Mulțimea l-a aclamat pe Regele Mihai, a cărui onomastică era în acea zi și scanda lozinci împotriva URSS și a lui Petru Groza, pus premier la presiunea Armatei Roșii.

Comuniștii au tras în demonstranți. 11 oameni au fost uciși. 1.000 de tineri au fost arestați. Sunt tinerii pe care Dej și Groza au zis că-i omoară dacă Regele nu abdică.

1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEI

O lege din această dată mută toate sticlăriile din Veneția pe insula Murano. Astfel, este eliminat riscul ca un foc pornit de la un atelier de sticlă să distrugă tot orașul.

Dar mutarea a mai avut un efect. Pentru că sticlăriile au fost izolate pe o singură insulă, maeștrii venețieni și-au păzit mai bine secretele de rivali și de dușmani.

Începând cu secolul XV, sticla de Murano a devenit un produs de lux dorit de toți regii Europei. În prezent, pe insula Murano încă sunt multe fabrici și ateliere de sticlă.

2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDAT

Donald Trump produce una dintre cele mai mari surprize din istoria politicii americane. El reușește să câștige alegerile prezidențiale, cu o diferență foarte confortabilă.

Nici sondajele, nici experții nu credeau că miliardarul republican poate câștiga. Toți erau convinși că Hillary Clinton va fi prima femeie președinte din istoria SUA.

Fosta Primă Doamnă a SUA a obținut cu trei milioane mai multe voturi ca Donald Trump, dar nu a contat. Trump a adunat 304 electori, față de 227 pentru rivala lui.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Shooting on the Main Square in Krakow
2
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
3
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
4
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Digi Sport
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria 7 noi
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 7 noiembrie
Digi 24_2026_11_06_06_39_58
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 6 noiembrie
Digi 24_2026_11_05_00_38_25
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 noiembrie
Recomandările redacţiei
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine...
Another Extreme Cold Front Moves Through Midwest
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce...
Security services outside the home of the Krakow attacker in Ostrowiec Swietokrzyski.
Mama, tatăl și sora presupusului autor al atacului de Cracovia, au...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Ce pretext a găsit Maria Zaharova pentru a exclude Europa de la masa...
Ultimele știri
Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare minieră. Cum arată operațiunea companiei
Cel puțin 22 de răniți în Japonia după ce un cutremur a zguduit țara. Vitrinele a zeci de magazine au fost distruse
Hackerii susţin că au găsit până la 450.000 de ruși morţi în războiul din Ucraina în statisticile oficiale de la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă radical viața pentru 3 zodii până la final de noiembrie. Norocul le surâde după o perioadă plină...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
“Craiova vs Dinamo + Rapid + FCSB 5-3!” Editorial Marius Mitran: “Oltenia domină fotbalul românesc”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul
Adevărul
„Nebunii” sultanului, călăreții care au băgat în sperieți Europa. Povestea adevărată a războinicilor în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Pro FM
Smiley, dezvăluiri despre fiica lui, Josephine, la WTFun: „E un om cu care îmi place să stau”. Ce piesă a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Țipam, plângeam, apoi râdeam fără oprire". Salma Hayek dezvăluie cum este, de fapt, prietenia cu Angelina...
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a...
Newsweek
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să îți mângâi pisica atunci când te trezește noaptea. Avertismentul unui medic veterinar
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...