Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie Data publicării: 08.11.2026 09:38 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI 1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEI 2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDAT Mărturia unui român aflat într-o excursie în Cracovia: „Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii în magazine” Rusia, vinovata cea mai probabilă pentru amenințările asupra avioanelor din Europa. Ipoteza de lucru a serviciilor de informații (FT) Motivele pentru care Călin Georgescu rămâne după gratii. Judecătorii invocă riscul de părăsire a României Concedieri masive la STB: peste 800 de angajați sunt trimiși acasă. Sindicaliștii nu exclud un protest sau o grevă Studiu: Nouă din 10 români apelează la familie când au nevoie de bani. De ce prietenii nu sunt soluția Sezonul rece aduce un pericol ascuns în casele încălzite cu sobe. Greșeala care poate duce la incendii și intoxicații A început vaccinarea oilor și caprelor împotriva variolei. Care sunt principalele temeri ale fermierilor români Bolnavii de inimă au rămas fără tratament după ce compania producătoare a întrerupt donația. Pacienții dau statul în judecată Vreme rece în weekend, cu temperaturi negative în aproape toată țara. Unde va fi ger 1945 - PENTRU REGE, ÎMPOTRIVA COMUNISMULUIAre loc prima mare manifestație anticomunistă din România postbelică. Mii de oameni, în special tineri, se strâng în fața Palatului Regal din București. Mulțimea l-a aclamat pe Regele Mihai, a cărui onomastică era în acea zi și scanda lozinci împotriva URSS și a lui Petru Groza, pus premier la presiunea Armatei Roșii.Comuniștii au tras în demonstranți. 11 oameni au fost uciși. 1.000 de tineri au fost arestați. Sunt tinerii pe care Dej și Groza au zis că-i omoară dacă Regele nu abdică.1291 - INIMA DE STICLĂ A VENEȚIEIO lege din această dată mută toate sticlăriile din Veneția pe insula Murano. Astfel, este eliminat riscul ca un foc pornit de la un atelier de sticlă să distrugă tot orașul. Dar mutarea a mai avut un efect. Pentru că sticlăriile au fost izolate pe o singură insulă, maeștrii venețieni și-au păzit mai bine secretele de rivali și de dușmani.Începând cu secolul XV, sticla de Murano a devenit un produs de lux dorit de toți regii Europei. În prezent, pe insula Murano încă sunt multe fabrici și ateliere de sticlă.2016 - TRUMP CÂȘTIGĂ PRIMUL MANDATDonald Trump produce una dintre cele mai mari surprize din istoria politicii americane. El reușește să câștige alegerile prezidențiale, cu o diferență foarte confortabilă.Nici sondajele, nici experții nu credeau că miliardarul republican poate câștiga. Toți erau convinși că Hillary Clinton va fi prima femeie președinte din istoria SUA.Fosta Primă Doamnă a SUA a obținut cu trei milioane mai multe voturi ca Donald Trump, dar nu a contat. Trump a adunat 304 electori, față de 227 pentru rivala lui. Editor : I.B. Etichete: istorie cronologie digistoria evenimente 8 noiembrie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost... 2 Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip... 3 Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin... 4 Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici... 5 Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...