Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 octombrie

Data publicării:
gbhszfgbd

1878 - RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ

Armata Română își face intrarea triumfală în București după succesul în Războiul de Independență. Parada are loc pe Podul Mogoşoaiei, care e redenumit Calea Victoriei.

Regimentele 4 și 6 de Linie și 9 Dorobanți, care s-au remarcat în luptele de la Smârdan, primesc Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă decorație.

Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4.300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 recunoaște independența.


1967 - CAPTURAREA LU CHE GUEVARA

Che Guevara este capturat în Bolivia, unde încerca să facă o revoluție comunistă. Argentinianul este rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene.

Ofițeri și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che nu spune nimic în afară de lozinci comuniste. Execuția revoluționarului este ordonată de președintele Boliviei.

SUA ar fi vrut să pună mâna pe Che Guevara ca să-l interogheze mai departe, dar nu a contat. Che este executat a doua zi după ce este capturat. Avea 39 de ani.  

2000 - SCHUMACHER SPARGE GHINIONUL FERRARI

Michael Schumacher câștiga primul titlul de campion cu Ferrari. Pilotul german încheia o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de F1.

Schumacher își asigură titlul de campion prin victoria în Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. Mika Hakkinen termină pe doi, dar nu-l mai prinde la puncte pe german.

Pentru Michael Schumacher, acesta era al treilea titlu din carieră. Au urmat alte patru campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar.
 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a...
485148059_1070457835100998_6967341323833510674_n
Spitalul „Sf Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, are un nou...
Ultimele știri
MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate
O femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliţia a deschis un dosar penal
Ilie Bolojan, întâlnire cu Christophe Hansen. Premierul a cerut un buget echilibrat pentru Politica Agricolă Comună
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 octombrie
digistoria - 5 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 octombrie
digistoria-satelit orbita
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 octombrie
bfgbzgb gbn
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
Digi FM
Silvia Dumitrescu, șocată de moartea lui Marius Keseri: „Off, ce e viața asta!” Ce i-a spus toboșarul de la...
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”