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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 octombrie

Data publicării:
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1878 - RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ

Armata Română își face intrarea triumfală în București după succesul în Războiul de Independență. Parada are loc pe Podul Mogoşoaiei, care e redenumit Calea Victoriei.

Regimentele 4 și 6 de Linie și 9 Dorobanți, care s-au remarcat în luptele de la Smârdan, primesc Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă decorație.

Independența României, proclamată la 10 mai 1877, a fost plătită cu sângele a peste 4.300 de soldați căzuți pe front. Tratatul de la Berlin din 1878 recunoaște independența.

1967 - CAPTURAREA LUI CHE GUEVARA

Che Guevara este capturat în Bolivia, unde încerca să facă o revoluție comunistă. Argentinianul este rănit în schimbul de focuri cu forțele speciale boliviene.

Ofițeri și oficiali bolivieni încearcă să-l interogheze, dar Che nu spune nimic în afară de lozinci comuniste. Execuția revoluționarului este ordonată de președintele Boliviei.

SUA ar fi vrut să pună mâna pe Che Guevara ca să-l interogheze mai departe, dar nu a contat. Che este executat a doua zi după ce este capturat. Avea 39 de ani.

2000 - SCHUMACHER SPARGE GHINIONUL FERRARI

Michael Schumacher câștiga primul titlu de campion cu Ferrari. Pilotul german încheia o perioadă de 21 de ani în care Ferrari nu a câștigat niciun titlu mondial de F1.

Schumacher își asigură titlul de campion prin victoria în Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. Mika Hakkinen termină pe doi, dar nu-l mai prinde la puncte pe german.

Pentru Michael Schumacher, acesta era al treilea titlu din carieră. Au urmat alte patru campionate câștigate în roșu Ferrari. Duetul Schumacher-Ferrari este legendar.

Editor : Ș.R.

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