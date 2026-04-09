Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 aprilie Data publicării: 09.04.2026 07:58 Din articol 1959 - Primii astronauți 1989 - Armata Roșie, masacru în Tbilisi 1967 - Avion legendar 1959 - Primii astronauțiNASA anunța public numele primilor astronauți americani. Erau cei care aveau să se dueleze cu cosmonauții URSS pentru cucerirea spațiului, ultima frontieră a umanității. Fotografia cu cei șapte bărbați, toți în costume argintii, a captivat publicul american. Presa i-a numit imediat „Mercury Seven", după numele programului spațial al SUA.Toți șapte erau piloți militari cu experiență, unii chiar veterani de război. Doi ani mai târziu, unul dintre ei, Alan Shepard, devenea primul american în spațiu.1989 - Armata Roșie, masacru în TbilisiUn miting pașnic anti-sovietic și pro-independență ce avea loc în fața clădirii guvernului din Tbilisi este înăbușit de armata URSS. 21 de oameni au fost uciși de soldați. Militarii au dat cu gaze lacrimogene și au bătut civilii cu bastoane și lopeți ascuțite. Ambulanțele au fost interzise. Mihail Gorbaciov și reformiștii au dat vina pe armată.Tragedia radicalizează mișcarea pro-independență din Georgia. După fix doi ani, Georgia redevenea stat independent, după 70 de ani de ocupație sovietică.1967 - Avion legendarAcum 59 de ani, un avion nou decola pentru prima dată de la aeroportul de lângă fabrica Boeing din Seattle. Aparatul de zbor în cauză era primul Boeing 737 din lume.Zborul inaugural a durat 2 ore și jumătate. Piloții de teste au fost încântați de noul avion. Primul zbor comercial al 737 a avut loc anul următor, pentru compania Lufthansa.Înainte de 737, Boeing era în urma concurenței. Dar până în prezent, au fost livrate 12.000 de 737, mai multe decât oricare alt avion comercial. Iar producția continuă. Editor : B.E.