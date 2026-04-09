Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 aprilie

1959 - Primii astronauți 1989 - Armata Roșie, masacru în Tbilisi 1967 - Avion legendar

1959 - Primii astronauți

NASA anunța public numele primilor astronauți americani. Erau cei care aveau să se dueleze cu cosmonauții URSS pentru cucerirea spațiului, ultima frontieră a umanității.

Fotografia cu cei șapte bărbați, toți în costume argintii, a captivat publicul american. Presa i-a numit imediat „Mercury Seven”, după numele programului spațial al SUA.

Toți șapte erau piloți militari cu experiență, unii chiar veterani de război. Doi ani mai târziu, unul dintre ei, Alan Shepard, devenea primul american în spațiu.

1989 - Armata Roșie, masacru în Tbilisi

Un miting pașnic anti-sovietic și pro-independență ce avea loc în fața clădirii guvernului din Tbilisi este înăbușit de armata URSS. 21 de oameni au fost uciși de soldați.

Militarii au dat cu gaze lacrimogene și au bătut civilii cu bastoane și lopeți ascuțite. Ambulanțele au fost interzise. Mihail Gorbaciov și reformiștii au dat vina pe armată.

Tragedia radicalizează mișcarea pro-independență din Georgia. După fix doi ani, Georgia redevenea stat independent, după 70 de ani de ocupație sovietică.

1967 - Avion legendar

Acum 59 de ani, un avion nou decola pentru prima dată de la aeroportul de lângă fabrica Boeing din Seattle. Aparatul de zbor în cauză era primul Boeing 737 din lume.

Zborul inaugural a durat 2 ore și jumătate. Piloții de teste au fost încântați de noul avion. Primul zbor comercial al 737 a avut loc anul următor, pentru compania Lufthansa.

Înainte de 737, Boeing era în urma concurenței. Dar până în prezent, au fost livrate 12.000 de 737, mai multe decât oricare alt avion comercial. Iar producția continuă.

Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 aprilie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 aprilie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 aprilie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 aprilie
Trump urmează modelul Nixon: tactica „nebunului” funcționează, dar...
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
Rutte înțelege dezamăgirea lui Trump privind NATO: Unele țări puse la...
Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de...
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Donald Trump spune că armata SUA va rămâne în zona Iranului și amenință cu noi atacuri în cazul în care Teheranul nu respectă acordul
Bucătărie internațională cu produsele tradiționale. Cum a ajuns babicul de Buzău ingredient de bază pentru sushi, risotto sau paste
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa...
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Casa de Pensii, eșec total cu biletele de tratament. Mult mai puține, întârziate 4 luni. Când începe programul
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...