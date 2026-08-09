Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 august Data actualizării: 09.08.2026 07:01 Data publicării: 09.08.2026 06:54 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala de la Cernavodă. Apele Române: „Prognoza nu e optimistă” Nicușor Dan a contestat la CCR noua lege a integrității. Când vor discuta judecătorii sesizarea Cum a ajuns videoclipul cu ambulanța care „fură copii” să fie distribuit pe TikTok fără eticheta AI Schimbare de strategie a lui Donald Trump în privința Iranului: „Ne limităm la a observa situația, cu inflația sa uriașă” Aderarea României la zona euro, din nou subiect de discuție în spațiul public. Ce spun oamenii despre trecerea la moneda unică Transportatorii și fermierii ar putea să-și finanțeze carburanții în rate, cu sprijin de la stat Expert, despre criza energetică: „E un fel de răceală zdravănă din care nu mori, există soluții”. Ce se va întâmpla cu facturile Săptămână crucială pentru banii din PNRR: România riscă să piardă peste 750 de milioane de euro. Ce urmează Cum se scurg bani din sistemul de sănătate. Șeful CNAS: „De unde ne-am dat seama? Au uitat să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață” 1173 - TURNUL DIN PISAÎn orașul italian Pisa se puneau primele cărămizi la construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar.După nici 5 ani, când se lucra la etajul doi, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii. Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372.1945 - NOU ATAC NUCLEAROrașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Bockscar a aruncat bomba cu plutoniu „Fat Man” peste Nagasaki.Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11:02, ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale.Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de două bombe nucleare în decurs de trei zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat.1965 - INDEPENDENȚĂ CU FORȚAOrașul Singapore este dat afară din Malaezia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie.Malaezia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu „copilul-problemă”.Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu 2 Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au... 3 Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina... 4 Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de... 5 Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...