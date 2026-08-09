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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 august

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1173 - TURNUL DIN PISA

În orașul italian Pisa se puneau primele cărămizi la construcția unei clopotnițe pentru catedrală. Pisa trecea atunci printr-o perioadă de prosperitate și succes militar.

După nici 5 ani, când se lucra la etajul doi, noul turn a început să se încline. Fundația era prea mică, iar solul era instabil. Lucrările s-au oprit câteva decenii.

Când construcția turnului din Pisa s-a reluat, arhitecții au ținut cont de înclinare. De aceea, clădirea e curbată. Turnul înclinat din Pisa a fost terminat în 1372.

1945 - NOU ATAC NUCLEAR

Orașul japonez Nagasaki a fost ținta celui de-al doilea și ultim atac nuclear din istorie. Un B-29 numit Bockscar a aruncat bomba cu plutoniu „Fat Man” peste Nagasaki.

Orașul avea numeroase șantiere navale și fabrici de muniție. Bomba a explodat la 11:02, ora locală. Zeci de mii de oameni au murit din cauza exploziei inițiale.

Marile fabrici din Nagasaki au fost transformate instant în ruine. Japonia, lovită de două bombe nucleare în decurs de trei zile, a decis că războiul nu mai poate fi continuat.

1965 - INDEPENDENȚĂ CU FORȚA

Orașul Singapore este dat afară din Malaezia, statul federal din care făcea parte. Singapore a devenit prima și singura țară care a primit independență fără voie.

Malaezia fusese formată în 1963 și includea fostele teritorii britanice din regiune. Singapore primise un grad mare de autonomie și a fost mereu „copilul-problemă”.

Singapore a prosperat ca stat independent. Primul său premier, Lee Kuan Yew, este considerat părintele țării. El a transformat Singapore în metropola de astăzi.

Editor : Ș.R.

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