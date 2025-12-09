Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 decembrie

1987 - PRIMA INTIFADĂ

Un camion militar, condus de un șofer israelian lovea mai multe mașini cu palestinieni. Ei reveneau în Gaza după o zi de lucru în Israel. Patru dintre ei au murit.

Așa începe prima Intifadă, cu un șir de proteste urmate de violențe de ambele părți. Furia palestinienilor venea după decenii de ocupație. Israelul aduce armata pe stradă.

Peste 1.100 de palestinieni și 160 de israelieni își pierd viața după aproape șase ani de confruntări. Prima Intifadă se sfârșește după semnarea Acordurilor de la Oslo.

1894 - TRAMVAIUL ELECTRIC

Pe străzile Bucureștiului circula pe șinele speciale primul tramvai electric. Avea numărul 14 și era colorat verde. Circula din Cotroceni, prin centru, până la Obor.

Avansul tehnologic a fost primit cu proteste. Populația se temea că transportul electric va duce la dispariția cailor, că țăranii vor sărăci iar potcovarii vor părăsi țara.

Primarul de la acea vreme, Barbu Ștefănescu Delavrancea, era un susținător al tramvaiului electric. Ultima linie de tramvai trasă de cai din București era desființată în 1929.

1868 - PRIMUL SEMAFOR RUTIER

În centrul Londrei, în fața Parlamentului era montat primul semafor rutier din lume. Era inspirat din sistemele de semnalizare folosite la acea vreme de căile ferate.

Semaforul avea trei brațe puse pe un stâlp și era operat de un polițist. Pentru perioada de noapte, dispozitivul avea două felinare cu gaz, unul roșu și unul verde.

Viața primului semafor a fost scurtă. A explodat după nici o lună din cauza unei scurgeri de gaz. Dar semafoarele au evoluat până la cele electrice și inteligente de astăzi.

