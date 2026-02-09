Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 februarie

Data publicării:
digistoria

1977 - DISIDENȚĂ ROMÂNEASCĂ

La Radio Europa Liberă era citită o scrisoare prin care Paul Goma se solidariza cu mișcarea anticomunistă Charta 77, fondată de Vaclav Havel în Cehoslovacia.

Situația voastră este și a mea. Trăim, supraviețuim, în același lagăr” a scris Paul Goma unuia dintre membrii Chartei 77. Ulterior, îi scrie direct lui Nicolae Ceaușescu.

A fost un moment definitoriu al disidenței românești. Goma și familia lui sunt expulzați din România și lăsați fără cetățenie. Scriitorul primește apoi azil politic în Franța.

1945 - DUEL ÎN ADÂNCURI

Pentru prima și singura dată în istorie, un submarin scufundat a distrus un alt submarin scufundat. Acest duel în adâncuri s-a petrecut lângă coastele Norvegiei.

Vasul german U-864 plecase din Norvegia ocupată și urma să ajungă în Japonia. Dar a fost detectat de un submarin britanic, HMS Venturer. Navele au rămas scufundate.

Căpitalul britanic a ascultat traseul luat de vasul nazist, a făcut calcule foarte complexe și a tras 4 torpile. Ultima a lovit în plin. U-864 a ajuns pe fundul Mării Nordului.

1959 - PRIMA RACHETĂ INTERCONTINENTALĂ

R-7, prima rachetă balistică intercontinentală din istorie, a intrat în serviciu activ în URSS. Armele erau amplasate într-o bază de rachete din nordul părții europene a Rusiei.

Racheta R-7 avea 280 de tone, 10 metri înălțime și o rază de peste 8.000 km. Totuși, nu a fost bună ca armă. URSS a folosit R-7 să lanseze sateliți și navete spațiale.

Rachete din familia R-7 au fost folosite pentru Sputnik și pentru toate misiunile cu echipaj uman ale Moscovei. Racheta folosită acum pentru Soyuz este urmașă a R-7.

Editor : Ș.R.

