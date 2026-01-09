Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 ianuarie Data publicării: 09.01.2026 08:22 Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia Parchetului General, a DNA și a DIICOT Cum comunica Nicușor Dan la bordul avionului Spartan, în timpul zborului la Paris Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul Accident grav în Argeș: o mașină a căzut într-o râpă Schimbări importante pentru SRL-uri: ANAF poate pune gaj pe bunurile acționarilor, iar eșalonarea datoriilor se reduce sau se pierde Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei Primele imagini cu operațiunea de capturare a navei din flota fantomă a Rusiei. Kristi Noem: „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte ANM: O masă de aer rece schimbă temperaturile 1839 - ERA FOTOGRAFIEI Academia Franceză de Științe anunța că a reușit să creeze primul proces practic de surprindere a unor imagini: „daguerrotipia”, după numele inventatorului.Imaginile erau surprinse pe plăci de cupru, acoperite cu o soluție fotosensibilă de argint. Timpul de expunere era mare - zeci de minute - dar era un progres tehnic uriaș.Louis Daguerre nu a brevetat invenția. Franța a decis să ofere daguerrotipia cadou întregii lumi. Această metodă de fotografiere a fost înlocuită aproape total în 1860. 1992 - EXOPLANETEDoi astronomi, un polonez și un canadian, care lucrau la radiotelescopul din Puerto Rico, anunțau că au găsit primele planete care orbitează o stea îndepărtată. Aceste exoplanete orbitează un pulsar din constelația Fecioarei, adică la 2.300 de ani-lumină de Soare. Ambele corpuri cerești sunt mai mari decât planeta Pământ.În prezent, specialiștii au descoperit peste 6.000 de exoplanete prezenta în peste 4.500 de sisteme planetare. Toate sunt la ani-lumină distanță de noi.2007 - PRIMUL IPHONEȘeful Apple, Steve Jobs, prezinta cel mai nou produs al companiei sale - un telefon inteligent numit iPhone. Momentul a reprezentat o revoluție tehnologică.Primul iPhone a fost un pariu uriaș pentru Apple și Steve Jobs, dar a dat rezultate. Deși nu era cel mai performant telefon inteligent de pe piață, acest lucru nu a contat.iPhone-ul a deschis o nouă era a designului telefoanelor. Butoanele au devenit istorie iar ecranul uriaș pe modelul Apple este aproape universal folosit, inclusiv de rivali. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd... 2 Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a... 3 După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu... 4 Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie... 5 Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...