1839 - ERA FOTOGRAFIEI

Academia Franceză de Științe anunța că a reușit să creeze primul proces practic de surprindere a unor imagini: „daguerrotipia”, după numele inventatorului.

Imaginile erau surprinse pe plăci de cupru, acoperite cu o soluție fotosensibilă de argint. Timpul de expunere era mare - zeci de minute - dar era un progres tehnic uriaș.

Louis Daguerre nu a brevetat invenția. Franța a decis să ofere daguerrotipia cadou întregii lumi. Această metodă de fotografiere a fost înlocuită aproape total în 1860.

1992 - EXOPLANETE

Doi astronomi, un polonez și un canadian, care lucrau la radiotelescopul din Puerto Rico, anunțau că au găsit primele planete care orbitează o stea îndepărtată.

Aceste exoplanete orbitează un pulsar din constelația Fecioarei, adică la 2.300 de ani-lumină de Soare. Ambele corpuri cerești sunt mai mari decât planeta Pământ.

În prezent, specialiștii au descoperit peste 6.000 de exoplanete prezenta în peste 4.500 de sisteme planetare. Toate sunt la ani-lumină distanță de noi.

2007 - PRIMUL IPHONE

Șeful Apple, Steve Jobs, prezinta cel mai nou produs al companiei sale - un telefon inteligent numit iPhone. Momentul a reprezentat o revoluție tehnologică.

Primul iPhone a fost un pariu uriaș pentru Apple și Steve Jobs, dar a dat rezultate. Deși nu era cel mai performant telefon inteligent de pe piață, acest lucru nu a contat.

iPhone-ul a deschis o nouă era a designului telefoanelor. Butoanele au devenit istorie iar ecranul uriaș pe modelul Apple este aproape universal folosit, inclusiv de rivali.



Editor : C.S.