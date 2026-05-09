Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 mai

1950 Ziua Europei 1955 Germania intră în NATO 1386 Cea mai veche alianță

1950 Ziua Europei

Robert Schuman, ministrul de Externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună.

„Declarația Schuman”, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului postbelic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană.

Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu, prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 Mai este celebrată ca Ziua Europei în UE.

1955 Germania intră în NATO

La 10 ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani. Dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO.

A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de Vest după ce a devenit stat suveran, cu patru zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei.

Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de Vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS.

1386 Cea mai veche alianță

Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă.

Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală.

Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.

Editor : B.E.

