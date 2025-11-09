Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 noiembrie

Data publicării:

1938 - NOAPTEA DE CRISTAL

În toiul nopții, naziștii comit unul dintre cele mai grave pogromuri anti-evreiești din perioada interbelică. Au fost distruse sinagogi și clădiri deținute de evrei.

Trupele SS și SA au vandalizat sute de sinagogi și mii de magazine. Pe clădirile ruinate au fost desenate stele ale lui David, ca trecătorii să priceapă de ce au fost distruse.

Pogromul este numit „Noaptea de Cristal” din cauza cioburilor care au rămas pe străzi. Totodată, 91 de evrei au fost uciși iar alți 30.000 au fost duși în lagăre.

1923 - PUCI EȘUAT

Puciul de la berărie, prima încercare a lui Hitler de a prelua puterea, eșuează. Acțiunea naziștilor începuse în seara anterioară, într-o berărie din Munchen.

Puciul s-a terminat când 130 de soldați și polițiști au oprit un grup de 2.000 de naziști, pe străzile din Munchen. Hitler a fugit, dar a fost prins și arestat după două zile.

Liderul nazist a fost condamnat pentru trădare. Dar a stat doar 8 luni după gratii. A folosit acest timp ca să scrie „Mein Kampf”, cartea ideilor sale rasiste și genocidare.


1799 - ÎNCEPUTUL EREI LUI NAPOLEON

Generalul Napoleon Bonaparte, erou de război al republicii franceze, dă o lovitură de stat cu ajutorul fratelui său. Dizolvă executivul și se declară Prim Consul.

O nouă Constituție va legaliza funcția lui Napoleon, care devine, practic, un dictator militar. După nici 5 ani în funcția de Consul, Napoleon se proclamă Împărat.  

Era lui Napoleon, deși nu a durat nici 15 ani, a schimbat din temelii Europa și, implicit, toată lumea. Generalul corsican este și astăzi un erou în Franța, dar nu numai.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Pintea_Paul-Ciprian senator
1
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
SIM card
2
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
4
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
5
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
Digi Sport
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
coadă de mașini la benzinărie
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina...
teren de sport gorj
Investiții anapoda: Comuna cu teren de sport modern, dar fără gaze și...
Danube Delta, Romania
Un „colț de paradis” distrus de vapoare, plastic și drone. Cum a...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul...
Ultimele știri
Despăgubiri de 300.000 de euro de la Spitalul Județean Craiova, după ce o fetiță a rămas cu sechele pe viață din cauza unei perfuzii
Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei. Țara trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026
Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 noiembrie
Screenshot 2025-11-07 085018
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 noiembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Cine este primul fotbalist miliardar din istorie. La 39 de ani, are o avere imensă: „E ca atunci când câștigi...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită
Adevărul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Playtech
Poţi ieşi la pensie anticipat dacă ai muncit 35 de ani? Legea pensiilor
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Părul cărunt ar putea fi arma secretă a corpului tău împotriva cancerului
Newsweek
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...