Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 octombrie

Data actualizării: Data publicării:

1941 - ÎNCEPUTUL EREI NUCLEARE

Președintele SUA Franklin Roosevelt aproba programul nuclear al țării sale. Liderul american avea informații că Germania ar putea să fie prima putere nucleară a lumii.

Roosevelt a pus Armata în fruntea acestui proiect ultra-secret, care a primit ulterior numele de „Proiectul Manhattan”. Prima bombă nucleară a fost creată în 1945.

Peste 130.000 de oameni au lucrat la proiectul Manhattan. Totodată, a costat 23 de miliarde $, la valoarea de acum. A fost unul dintre cele mai scumpe programe militare.

1934 - ASASINAREA UNUI REGE

Regele Alexandru I al Iugoslaviei, ginerele Reginei Maria a României, a fost asasinat în timpul unei vizite oficiale în Franța. Un terorist bulgar l-a împușcă mortal la Marsilia.

Asasinul lucra împreună cu o organizație fascistă croată. În același atentat este ucis și Louis Barthou, ministrul de Externe al Franței de atunci. Un glonț rătăcit l-a lovit.

Din întâmplare, asasinatul a fost filmat integral. Petru, fiul lui Alexandru cu principesa Maria a României, a devenit rege al Iugoslaviei la vârsta de doar 11 ani.

1003 - VIKINGII DESCOPERĂ AMERICA

Navigatorul viking Leif Erikson ajunge în America de Nord. Ancorează în L'Anse aux Meadows, azi în Canada. Dar Leif Erikson credea că a ajuns pe tărâmul mitic numit Vinland.

Vikingul și oamenii lui sunt primii europeni care ajung în "Lumea Nouă". Îl întrec pe Columb cu 492 de ani. Leif Erikson face o colonie, dar aceasta nu va rezista timpului.

Călătoria exploratorului viking a fost consemnată în două legende islandeze. Abia în secolul XX s-a descoperit că nu era vorba doar de povești, ci de evenimente istorice.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”
Digi Sport
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Israel-Hamas War 2025: Displaced Palestinians
Armistițiu în Gaza: Israel și Hamas au ajuns la un acord joi...
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi...
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu...
Ce salarii au muncitorii străini care lucrează în România. Foto Getty Images
Ce salariu câștigă un muncitor străin în România. Câte avize de...
Ultimele știri
Septembrie 2025, a treia cea mai caldă primă lună de toamnă din istorie, potrivit Observatorului European Copernicus
Zi crucială la Strasbourg. Parlamentul European decide soarta Comisiei von der Leyen. Două moțiuni de cenzură sunt supuse votului
Atac cibernetic uriaș la Discord: actele de identitate a peste 70.000 de utilizatori au fost furate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gbhszfgbd
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 octombrie
digistoria - 5 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 octombrie
digistoria-satelit orbita
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane...
Adevărul
„Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu mai sunt fonduri”. Povestea reală care a revoltat o țară...
Playtech
Unde este cel mai bine să pui termostatul în casă. Poziția care îți poate reduce factura la gaz cu până la 15%
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Când vor crește pensiile? Bolojan, gata să ia decizia care va supăra pensionarii. Pierderi mari
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”