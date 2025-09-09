Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 septembrie

1940 - MASACRUL DE LA TREZNEA

93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși cu sânge rece de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena.

Presa ungară de la acea vreme a dat vina de români, care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii.

Supraviețuitorii au dat mărturie, în scris, despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monumet dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.

2015 - RECORDUL REGINEI

Regina Elisabeta a II-a devenea monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile.

În total, Elisabeta a II-a a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă, a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite, de pe șase continente.

În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe Lună, trecerea de la epoca aburului la epoca Internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din UE.  

1947 - PRIMUL „BUG” DE CALCULATOR

Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat, din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit unde era problema.

O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt-circuit. Așa a apărut termenul de „bug” de calculator, care descrie cauza unor erori.

Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost ataşată în raportul final, cu bandă adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu 12.500 dolari.

