1462 - Atacul de noapte

Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană, aflată lângă Târgoviște, este atacată de oamenii domnitorului valah.

Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească, îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul valah a atacat noaptea.

Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri, pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre.

1910 - Primul zbor al lui Aurel Vlaicu

Inventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu I. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București.

Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore.

România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar SUA și Franța.

1994 - Fugă cu încetinitorul

O.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea.

Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. Mai târziu, O.J. este văzut într-un SUV alb, condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă.

Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape trei ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o.

Editor : B.E.