Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe17 iunie Data publicării: 17.06.2026 07:43 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1462 - Atacul de noapte 1910 - Primul zbor al lui Aurel Vlaicu 1994 - Fugă cu încetinitorul Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani Alexandru Nazare, varianta de premier pentru un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR (surse) Robert Negoiță, despre criza politică: „Știam că există anumite complicități” Ludovic Orban, atac dur la Veștea: „Se milogește pentru voturi. Face un joc mizerabil alături de PSD și de Nicușor Dan” Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie Paradox într-o comună fără asfalt și canalizare: piste de biciclete pe drumuri de pământ. Localnică: „Am văcuță și merge pe piste” Concediul de vară vine la pachet cu stres. Ce este „burnout-ul de vacanță” și cum îl putem contracara Stenograme din ședința cu parlamentarii PSD. Grindeanu, atac frontal la USR: „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid” Diana Buzoianu: Un guvern Veștea va duce cel mai probabil către un USL 3.0. Eu nu voi vota și există un motiv cât se poate de cinstit 1462 - Atacul de noapteMahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopol, este umilit de Vlad Țepeș. Oastea otomană, aflată lângă Târgoviște, este atacată de oamenii domnitorului valah. Cronicile au scris că Vlad Țepeș a cercetat personal tabăra turcească, îmbrăcat ca un turc. Așa a aflat care e cortul sultanului. Domnitorul valah a atacat noaptea.Soldații lui Vlad Țepeș au incendiat corturile otomane și au sunat din cornuri, pentru confuzie maximă. Mahomed scapă cu viață, dar se retrage la sud de Dunăre.1910 - Primul zbor al lui Aurel VlaicuInventatorul român Aurel Vlaicu a zburat prima dată cu un avion de concepție proprie, numit Vlaicu I. Zborul a avut loc pe aerodromul Cotroceni din București. Aeronava a rulat 40-50 de metri și s-a ridicat la 3 metri în aer. Avionul s-a rupt la aterizare. Aurel Vlaicu a fost scos din epavă în stare bună, dar cu câteva răni minore.România a intrat într-un club select al țărilor pe teritoriul cărora a avut loc un zbor cu un avion construit și pilotat de un cetățean. Pe listă mai erau doar SUA și Franța.1994 - Fugă cu încetinitorulO.J. Simpson a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia. La o oră după ce toate procedurile erau gata, O.J. trebuia să se predea.Dar sportivul nu face asta și a fost dat în urmărire. Mai târziu, O.J. este văzut într-un SUV alb, condus de un prieten. Mașina mergea cu viteză mică pe autostradă.Zeci de echipaje de poliție s-au ținut după mașina albă. Urmărirea la viteză mică a durat aproape trei ore și a fost transmisă în direct la TV. 95 de milioane de oameni au urmărit-o. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă... 3 Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați... 4 Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am... 5 PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...